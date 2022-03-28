Talibanes deben dejarse la barba: código de vestimenta de Afganistán

El Ministerio de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio del Gobierno de Afaganistán, encabezado por los talibanes patrulló las entradas de todas las oficinas estatales, comprobando que los empleados se habían dejado crecer la barba y que cumplían con un código de vestimenta.

Los representantes del ministerio les dieron instrucciones a todos los empleados del Gobierno para que no se afeitaran la barba, para que vistieran la ropa local consistente pantalones largos y holgados, además de un sombrero o turbante.

Talibanes amenazan con despedir a empleados estatales si no cumplen código de vestimenta: deben dejarse la barba

A todos los burócratas de Afganistán se les informó que "a partir de ahora" no podrían entrar en las oficinas y que acabarían siendo despedidos si no cumplían con las normas del código de vestimenta de Afganistán.

🇦🇫 | CAÍDA DE KABUL: El Ministerio de Moralidad Pública de la administración talibán patrulló las entradas a todas las oficinas gubernamentales, comprobando que los empleados se hubieran dejado barba y se adhirieran a un código de vestimenta, reporta Reuters. — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 28, 2022

Talibanes implementan nueva restricción a las mujeres de Afganistán

Los talibanes de Afganistán aplicaron una nueva restricción para las mujeres afganas, recientemente le ordenaron a las aerolíneas en Afganistán que impidan que las mujeres viajen solas a menos que vayan acompañadas por un varón de su familia.

Dos funcionarios de las aerolíneas Ariana Afghan y Kam Air, dijeron en una entrevista durante la noche del domingo (27 de marzo de 2022), que los talibanes les ordenaron no permitir que las mujeres viajaran solas, sin un acompañante varón miembro de su familia.

Luego de una reunión con los talibanes, la compañía aérea Ariana Afghan le informó al personal de la aerolínea acerca de las nuevas instrucciones que desde ahora, se aplican a todos los vuelos.

Taliban bars government employees without beards from work https://t.co/8Li5Dlnnyo pic.twitter.com/jlNoD6aDdV — Reuters (@Reuters) March 28, 2022

¿Qué prohíben los talibanes?

Entre las nuevas restricciones en Afaganistán los talibanes, quienes han sido vistos divirtiéndose en algunos parques, también han prohibido la música, que aunque con más discreción, ha seguido sonando en emisoras de radio y televisión, y los juegos. Además, han enviado instrucciones a los responsables provinciales para que exijan que los hombres se dejen la barba.

Cabe recordar que recientemente, los talibanes indicaron que las escuelas de mujeres en Afganistán seguirán cerradas hasta que elaboren un plan basado en la ley islámica.