“El país retrocede 150 años”: Joe Biden por fallo sobre el aborto

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, lamentó la decisión de la corte de anular el derecho al aborto y dijo que con ello el país retrocedió 150 años en el tiempo para sovacar los derechos de las mujeres.

“La corte expuso leyes estatales que penalizan el aborto que se remontan al siglo XIX; la corte literalmente hizo retroceder a Estados Unidos 150 años”, dijo Joe Biden durante una confrencia de prensa en la Casa Blanca.

Añadió que “es un día triste para el país, en mi opinión”, y aseveró que la Corte Suprema eliminó expresamente un derecho constitucional que es fundamental para los estadounidenses.

“La Corte Suprema de los Estados Unidos le quitó expresamente al pueblo estadounidense el derecho Constitucional que ya le reconocía. No lo limitó, simplemente lo quitó. Eso nunca se ha hecho con un derecho tan importante pero lo hicieron”.

Joe Biden dijo que quitar el derecho al aborto pone en riesgo la salud y la vida pública de las mujeres en Estados Unidos.

Finalmente, el presidente Joe Biden precisó que la decisión de la Corte Suprema "no puede ser la última palabra" sobre el derecho al aborto, por lo que solicitó al Congreso a actuar y a los votantes a castigar en las urnas.

Hillary Clinton y Michelle Obama condenan falló sobre el aborto

Hillary Clinton y Michelle Obama condenaron la decisión de la Corte Suprema de revocar el histórico fallo Roe v. Wade que reconcía el derecho constitucional de la mujer al aborto y lo legalizó en todo el país como un “paso por los derechos de las mujeres”.

Most Americans believe the decision to have a child is one of the most sacred decisions there is, and that such decisions should remain between patients and their doctors.



Today’s Supreme Court opinion will live in infamy as a step backward for women's rights and human rights. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) June 24, 2022

En una publicación en las redes sociales, Clinton dijo que estaba comprometida a proteger la "libertad reproductiva para todos en Estados Unidos".

La exprimera dama Michelle Obama dijo en su propia declaración en las redes sociales que estaba "desconsolada" por la decisión de este viernes.

My thoughts on the Supreme Court's decision to overturn Roe v. Wade. pic.twitter.com/9ALSbapHDY — Michelle Obama (@MichelleObama) June 24, 2022

“Estoy desconsolada por las personas de este país que acaban de perder el derecho fundamental a tomar decisiones informadas sobre sus propios cuerpos”, decía su publicación.

