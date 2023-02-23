Joe Biden nomina a Ajay Banga para presidente del Banco Mundial

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, nominó a Ajay Banga, un empresarial indio-estadounidense, para presidente del Banco Mundial, pues reconoció su experiencia en la creación de alianzas público-privadas para abordar la inclusión financiera y el cambio climático.

El Banco Mundial informó el pasado miércoles que espera seleccionar un nuevo presidente a principios de mayo para reemplazar a David Malpass, quien anunció su renuncia la semana pasada.

De acuerdon con la agencia Reuters, la nominación de Ajay Banga por parte de Estados Unidos casi asegura que asumirá un puesto que supervisará miles de millones de dólares en financiamiento a medida que la institución se embarca en una importante serie de reformas para responder mejor al cambio climático y otros desafíos apremiantes que enfrentan los países en desarrollo.

Joe Biden explicó en un comunicado: "Ajay está equipado de manera única para liderar el Banco Mundial en este momento crítico de la historia. Ha pasado más de tres décadas construyendo y administrando compañías globales exitosas que crean empleos y atraen inversiones a economías en desarrollo, guiando a las organizaciones a través de periodos de cambio fundamental".

¿Por qué Biden nominó a Ajay Banga?

Jo Biden argumentó que su nominación hacia Ajay Banga destacó su experiencia en la movilización de recursos públicos y privados para abordar desafíos urgentes como el cambio climático en una variedad de organizaciones.

El Banco de México sido dirigido históricamente por alguien de Estados Unidos, su mayor accionista, mientras que un europeo lidera el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero los países en desarrollo y los mercados emergentes han presionado para ampliar esas opciones.

La nominación de Ajay Ajay es la primera que se hace pública, pero se aceptarán candidaturas de otros países miembros hasta el 29 de marzo. Alemania, otro accionista importante, dijo esta semana que el puesto debería ser para una mujer, ya que el banco nunca ha estado dirigido por una en sus 77 años de historia.

¿Quién es Ajay Ajay, nominado para el Banco Mundial?

Ajay Banga es originario de India, pero es ciudadano estadounidense y actualmente es vicepresidente de General Atlantic, una firma de capital privado estadounidense.

Aunque el empresario se retiró en diciembre de 2021 después de 12 años al frente de Mastercard Inc MA.N, donde estableció el objetivo de incorporar a mil millones de personas y 50 millones de micro y pequeñas empresas a la economía digital para 2025.

Ajay Banga es también copresidente de Partnership for Central America, donde trabajó en estrecha colaboración con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, para mover recursos públicos, privados y sin fines de lucro para el norte de Centroamérica.

Quien también dio un voto a favor de esta nominación fue la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que la experiencia de Ajay Banga en Mastercard y su trabajo para desplegar capital privado en soluciones climáticas lo ayudarán a lograr los objetivos duales del Banco Mundial de eliminar la pobreza extrema y expandir la prosperidad compartida.