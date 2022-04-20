Alemania, Noruega y República Checa anuncian ayuda militar a Ucrania

El ejército ruso amenaza con disparar a los que no quieran ponerse la cinta blanca en el brazo. Así lo afirmó el asesor del alcalde de Mariupol, Petro Andryushchenko. "De las suaves propuestas de llevar cintas blancas a los civiles como signo de distinción, los ocupantes, dijo, han pasado a las amenazas directas de abrir fuego contra todo aquel que se encuentre en la calle sin tales signos distintivos". Alemania garantizó pleno apoyo "financiero y militar a Ucrania".

Empresas de armamento checas van a ayudar en la reparación de blindados ucranianos dañados en combate o que precisan de mantenimiento, en respuesta a una petición de asistencia de Kiev, según anunció la ministra de Defensa de la República Checa, Jana Cernochová, en un comunicado en Twitter.

"Lo primero va a ser la reparación de tanques T-64, que correrá a cargo de CSG" (Czechoslovak Group), las reparaciones tendrán lugar en talleres de las empresas situados en suelo checo y eslovaco.

Noruega enviará misiles antiaéreos a Ucrania

El Gobierno noruego ha anunciado el envío de un centenar más de misiles antiaéreos a Ucrania, como parte de la ayuda militar en el conflicto bélico contra Rusia.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha realizado una visita inesperada a Kiev este miércoles, después de un viaje a la capital ucraniana del jefe del ejecutivo de la Unión Europea a principios de este mes para mostrar su apoyo a la nación que lucha contra una invasión rusa.

Hasta 20,000 mercenarios de Siria y Libia luchan en Ucrania

Hasta 20,000 mercenarios de la empresa militar privada rusa del grupo Wagner y otros procedentes de Siria y Libia están luchando junto a las fuerzas de Moscú en Ucrania, dijo un funcionario europeo.

El canciller de Alemania, el socialdemócrata Olaf Scholz, garantizó su pleno apoyo "financiero y militar" a Ucrania, ante la ofensiva desplegada por Rusia, y responsabilizó a Vladimir Putin por los "crímenes de guerra" cometidos desde el inicio de la invasión de Ucrania, tras el término de una conferencia virtual con diversos mandatarios occidentales, entre ellos Joe Biden y Emmanuel Macron.

Un comandante ucraniano que combate en el último bastión de Mariúpol dijo este miércoles que las tropas "vivimos tal vez nuestros últimos días, sino horas", y pidió a la comunidad internacional su "extracción", en un mensaje publicado el miércoles en Facebook.

Apertura de corredores humanitarios

Luego de tres días de no poder acordar un corredor humanitario en la ciudad portuaria debido a faltas de garantías de seguridad, la alcaldía de Mariúpol espera evacuar a unos 6,000 civiles en 90 autobuses este miércoles.

El secretario general de la ONU, el portugués António Guterres, pidió a Rusia y Ucrania una "pausa humanitaria" de cuatro días con ocasión de la Pascua ortodoxa, que se extiende desde el jueves al domingo de esta semana.

Seis millones de ucranianos, tanto dentro de Ucrania como los refugiados en los países vecinos, necesitan ahora y en el corto plazo ayuda en alimentos y en dinero en efectivo, señaló hoy la ONU.

El oligarca ruso Oleg Tinkov, sancionado por el Reino Unido, lanzó por medio de su cuenta en Instagram duras críticas a la invasión ordenada por Vladimir Putin en contra de Ucrania, y aseguró que "el 90 por ciento de los rusos está en contra de la guerra".

Miles de trabajadores de Rusia sin empleo

Unos 50,000 trabajadores rusos han perdido sus empleos hasta el momento y otros 98,000 se encuentran en un periodo de vacaciones forzosas debido al impacto de las sanciones occidentales y la retirada de empresas internacionales del mercado ruso, señaló hoy el Ministerio de Empleo y Protección Social.

