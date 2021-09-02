Casa Blanca defiende postura de Joe Biden sobre el aborto

La Casa Blanca defendió la postura de Joe Biden sobre el aborto ante un periodista de un medio católico que cuestionó lo que piensa el presidente de Estados Unidos sobre el feto, en caso de una interrupción del embarazo.

"I know you've never faced those choices, nor have you ever been pregnant, but for women out there who have faced those choices, this is an incredibly difficult thing."



— Jen Psaki shuts down a male reporter who asks why Pres. Biden supports abortion against his Catholic faith. pic.twitter.com/2yNHZUV49p — The Recount (@therecount) September 2, 2021

En la rueda de prensa realizada este jueves, Jen Psaki, vocera de la Casa Blanca, respondió al periodista, de manera cortante, que “usted nunca ha estado embarazado”, tras la pregunta de la postura de Joe Biden sobre el aborto.

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Durante la rueda de prensa diaria, el periodista de Eternal Word Television Network (EWTN), una red de canales por cable católicos, realizó la pregunta a la vocera de la Casa Blanca sobre por qué Joe Biden apoya el aborto si pertenece a esa religión.

Sé que usted nunca ha afrontado esa elección ni ha estado nunca embarazado, pero para las mujeres, ahí afuera que hacen frente a esa elección, es algo increíblemente difícil y el presidente opina que sus derechos deben respetarse, agregó la vocera.

Tras los cuestionamientos que realizó el reportero sobre el aborto, la vocera de la Casa Blanca mostró su molestia y destacó que el presidente Joe Biden cree que depende de la mujer tomar esas decisiones con su médico.

Joe Biden promete defender el derecho al aborto

Joe Biden ordenó este jueves movilizar todos los recursos que dispone su gobierno para proteger el derecho al aborto en Texas, luego de que este miércoles entró en vigor una ley que prohíbe el aborto a partir de la semana seis de gestación.

The Supreme Court’s ruling overnight is an unprecedented assault on constitutional rights under Roe v. Wade. Complete strangers will now be empowered to inject themselves in the most private of health decisions. The law does not even allow exceptions in cases of rape or incest. — President Biden (@POTUS) September 2, 2021

La ley que entró en vigor este miércoles 1 de septiembre en Texas castiga a quienes cometan aborto después de la sexta semana y recompensa con 10 mil dólares a las personas que denuncien a quienes intenten o hayan cometido esta práctica.

Además, Joe Biden arremetió, en un comunicado, contra la Corte Suprema de Estados Unidos, que con una mayoría conservadora, decidió no bloquear la ley en Texas, que entró en vigor este miércoles y que prohíbe el aborto a las seis semanas de gestación.