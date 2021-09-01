Joe Biden promete defender derecho al aborto, por nueva ley de Texas

Una ley que prohíbe el aborto a partir de la semana seis de gestación entró en vigor este miércoles en Texas, Estados Unidos, por lo que el presidente Joe Biden dijo que defenderá los derechos ganados con el caso Roe v. Wade.

La Corte Suprema no se pronunció para frenar la ley que viola los derechos reproductivos de la mujer, lo que fue calificado por el presidente Joe Biden y grupos liberales como "una ley extrema", pues está prohibido aún en caso de violación.

La ley, firmada en mayo por el gobernador republicano Greg Abbott, no solo prohíbe el aborto a partir de la sexta semana de embarazo, sino también ayudar a la mujer a abortar aún si se trata de un conductor de taxi que la lleve a una clínica.

Esta ley no solo castiga a quienes cometan aborto después de la sexta semana, sino que recompensa con 10 mil dólares a las personas que denuncien a quienes intenten o hayan comentido esta práctica.

Te recomendamos: VIDEO: Talibanes declaran independencia de Afganistán, tras salida de EUA

Texas se une a otros estados de Estados Unidos en donde realizar un aborto se prohíbe a partir de la sexta semana, pues es en este punto cuando se detecta el latido fetal.

El presidente Joe Biden aseguró que desde hace cuatro años, cuando llegó a la Casa Blanca Donald Trump, los derechos de salud y reproducción han sido “extremadamente atacados”.

"La ley de Texas afectará significativamente el acceso de las mujeres a la atención médica que necesitan, particularmente para las comunidades de color y las personas con bajos ingresos. Y, de forma vergonzosa, permite que ciudadanos privados entablen demandas contra cualquiera que crean que ha ayudado a otra persona a abortar", dijo Biden en un comunicado.

Biden defenderá derecho por caso Roe v. Wade

La Suprema Corte de Estados Unidos dio el fallo a favor en el caso Roe v. Wade hace 48 años, cuando una mujer llamada Jane Roe presentó una demanda en Texas ante el fiscal Henry Wade para poder abortar luego de quedar embarzada por sufrir violación.

El caso es considerado el antecedente de las despenalización del aborto en Estados Unidos luego de que el Tribunal Supremo dijo que la mayoria de las leyes antiaborto violaban la séptima enmienda.

On the 48th Anniversary of Roe v. Wade, we recommit ourselves to ensuring that everyone has access to care—including reproductive health care—no matter their income, race, zip code, health insurance status, or immigration status. https://t.co/2CMdjihsXV — Vice President Kamala Harris (@VP) January 22, 2021