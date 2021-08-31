Un presunto leve cabeceo de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, durante su reunión del fin de semana con el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, provocó críticas en redes sociales, aunque después trascendió que el clip habría sido editado.

Este domingo, Joe Biden se reunió con Naftali Bennett, para abordar la participación en el acuerdo nuclear con Irán.

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Sin embargo, en el video que se hizo viral, se observa que mientras Bennett parece comentarle la importancia de Estados Unidos en este acuerdo, Joe Biden "cabecea" por unos segundos.

Algunas descripciones del video indican que el momento en que Biden "cabecea" se captó durante la reunión que mantuvo con el primer ministro de Israel en el despacho oval de la Casa Blanca.

משום מה התקשורת הישראלית נרדמה בעצמה ולא שמה לב לקטע ההיסטורי הזה. חשבתי שבכל זאת כדאי שתכירו 😴 pic.twitter.com/Stb4socnlC — גלית דיסטל אטבריאן (@GalitDistel) August 28, 2021

¿Biden se queda dormido mientras ministro de Israel habla?

En el video que circula en redes sociales, Joe Biden está sentado al lado del primer ministro israelí, quien resalta la colaboración entre Estados Unidos e Israel.

Otro capítulo más en una hermosa historia de la amistad entre nuestras dos naciones: los Estados Unidos de América y el estado democrático judío de Israel. Los dos buscamos hacer el bien y necesitamos ser fuertes.

Joe Biden, quien lleva cubrebocas, permanece con las manos entrelazadas mientras baja un poco la cabeza y sus ojos parecen cerrados.

Naftali Bennett, al percatarse que Biden no le presta atención, se dirige hacia la prensa, quien toma fotografías del momento.

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En reiteradas ocasiones, Bennett intenta hacer contacto visual con Biden, quien permanece con la cabeza un poco agachada y los ojos entrecerrados.

De acuerdo con Biden, la reunión con Bennett fue para hablar sobre la amenaza que constituye Irán para ambas naciones.

El supuesto cabeceo de Biden no lo perdonaron usuarios de redes sociales, quienes aseguraron que es una muestra de que es incapaz de tener el control de los Estados Unidos.

#biden: Disgusting and an embarrassment representing this country—what a disrespectful act against #Isreal.



He obviously cannot handle the 24 hr grind in the office. Should he have slapped him to take up? I would've. https://t.co/AquE1j1vvH — David Vega - Chicago & Jacksonville (@tridence) August 30, 2021

“Es vergonzoso representar a este país, qué acto irrespetuoso contra Israel", “El problema no es que se le duerma a Bennett, ese es apenas uno de los problemas. Este señor se tiene que ir”.

El problema no es que se le duerma a Bennet, ese es apenas UNO de los problemas. Este señor se tiene que ir. Punto. https://t.co/Ru8baXCi2L — caleidoscope eye (@_stopwhispering) August 29, 2021

Algunos compararon este presunto "cabeceo" de Biden con uno que presuntamente tuvo en septiembre del 2020, que más tarde se dio a conocer que era editado.

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