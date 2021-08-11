Joe Biden anuncia para diciembre cumbre por la democracia

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que en diciembre se llevará a cabo la “cumbre por la democracia” a través de una videoconferencia en la que se reunirán mandatarios de distintos países y miembros de la sociedad civil.

De acuerdo con el comunicado emitido por la Casa Blanca, esta reunión se programó para el próximo 9 y 10 de diciembre de manera virtual debido a la pandemia por el Coronavirus, pero se espera que en un año sea presencial.

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Los temas principales que se abordarán en la “cumbre por la democracia” serán el combate contra la corrupción, la defensa contra el autoritarismo y la promoción de los derechos humanos.

En el comunicado no se especificó qué países están invitados a la “cumbre por la democracia”, pero se espera que en las próximas semanas se dé la lista de jefes de estado.

En un año serán nuevamente convocados a la reunión los jefes de estado para ver los avances en los países respecto a los temas que se abordarán en la “cumbre por la democracia”.

La Casa Blanca expresó que esta es una oportunidad para los líderes del mundo de escuchar a los ciudadanos de sus países y compartir los éxitos en el avance de la democracia.

El mismo comunicado expresa que a los seis meses de la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, en Estados Unidos el 70 por ciento de la población se ha inmunizado contra el Covid-19.

Joe Biden busca ser líder en cumbre de la democracia

La "cumbre por la democracia" es una organización sin fines de lucro que nace en 2017 por su fundador Anders Fogh Rasmussen, ex primer ministro de Dinamarca, con el fin del avance de la democracia y el libre mercado en el mundo.

Antes de asumir la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden inauguró la primera "cumbre por la democracia" y ahora como presidente liderará esta organización a nivel mundial.

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