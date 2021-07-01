Gobierno de Joe Biden asumirá gastos por derrumbe de edificio en Miami

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, visitó este jueves la zona del edificio derrumbado en Miami, en la región de Surfside, condado de Miami-Dade, donde se reunió con rescatistas y familiares de las víctimas de la tragedia ocurrida la semana pasada.

Antes de acudir a la llamada "zona cero", el presidente visitó el hotel Bal Harbour, donde sostuvo una reunión con la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, además del jefe de bomberos del condado, Alan Cominsky, y agradeció a los rescatistas por su trabajo y sacrificio.

Posteriormente, Joe Biden y su esposa, Jill, visitaron la zona del derrumbe, donde dedicó palabras de consuelo para los familiares de las 18 personas falleciadas, mientras que dedicó su apoyo para los familiares de las 145 personas que aún siguen desaparecidas.

El mandatario añadió que el gobierno federal será el encargado de asumir todos los gastos que los trabajos de rescate generen durante los primeros 30 días después de la tragedia, poniendo una sóla condición a los rescatistas: "tengan cuidado".

Quiero asumir el 100 por ciento de los costos de los gastos que se generen los primeros 30 días”.

“You know what’s good about this?" Pres. Biden says during a briefing on the Surfside building collapse search and rescue response. "It lets the nation know we can cooperate...that’s really important.” https://t.co/FAm1DMXRA8 pic.twitter.com/pbtreq39RM — ABC News (@ABC) July 1, 2021

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Detienen trabajos de rescate en ruinas del edificio de Miami

Por primera vez desde que ocurrió el trágico derrumbe en Miami, este jueves se detuvieron los trabajos de rescate, ya que se detectaron movimientos en algunas partes de la estructura que aún permanece en pie.

De acuerdo con equipos de rescate, sobre las 2:00 de la madrugada de este jueves, tiempo local, se registraron moviemientos que dejaron aperturas de entre 6 y 12 pulgadas (152 a 304 milímetros). Previamente ya se habían registrado otros movimientos en más zonas del edificio, por lo que el temor de que surgiera un nuevo derrumbe se hizo presente y se tomó la decisión de detener las labores de rescate.

Antes de que los trabajos de rescate fueran detenidos, rescatistas llegaron a una estructura del estacionamiento subterráneo, donde esperaban encontrar a personas atrapadas entre los autos, pero no fue así.

Elad Edri, subcomandante deun equipo de búsqueda israelí, adelantó que conforme pasan las horas, cada vez son más escasas las posibilidades de encontrar a personas con vida.

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