Suman 18 víctimas por derrumbe de edificio en Miami; dos eran niños

Los servicios de emergencias sacaron a dos cuerpos más de los escombros del derrumbe en un edificio residencial en Miami-Dade, ocurrido el jueves pasado, con lo que ya suman 18 víctimas.

Los cuerpos rescatados pertenecen a dos niños de cuatro y 10 años de edad, quienes se convirtieron en las víctimas más jóvenes del derrumbe hasta ahora.

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Hasta hace unos días la víctima de menor edad en el derrumbe en Miami era una persona de origen puertorriqueño de 26 años.

Durante la madrugada de este miércoles, fueron rescatados los cuerpos de cuatro víctimas entre las ruinas del condominio, a siete días de que ocurriera el derrumbe en el edificio residencial en Surfside.

🌇🇺🇸 Otros cuatro cuerpos fueron hallados durante la noche en las ruinas de la torre de un condominio que se derrumbó en el área de Miami, dijo la alcaldesa del condado de Miami-Dade, elevando la cifra confirmada de fallecidos a 16 casi una semana después de la tragedia pic.twitter.com/6ANqrVtDmQ — Reuters Latam (@ReutersLatam) June 30, 2021

Huracanes ponen en riesgo rescate en derrumbe de Miami

En Miami, autoridades anunciaron que ya se tiene planes de contingencia ante la posibilidad de que llegue un huracán que complique las labores de rescate en el lugar del derrumbe.

Pese a los pronósticos, las autoridades de Miami mantienen las esperanzas de encontrar a sobrevivientes del derrumbe, por lo que la búsqueda continúa entre cemento, madera astillada y metal retorcido.

"No vamos a dejar a nadie atrás. Esto va a continuar hasta que saquemos a todos de allí, dijo el alcalde de Surfside, Miami, Charles Burkett.

Autoridades de Miami están usando a binomios caninos especializados para buscar entre las ruinas tanto a personas que están bajo los escombros como a víctimas.

Autoridades del condado de Miami-Dade informaron que son 145 personas desaparecidas y 139 el número de personas localizadas, además de las 18 víctimas.

¿Por qué ocurrió el derrumbe de Miami?

Durante la madrugada del jueves 24 de junio, un edificio residencial de 12 pisos, ubicado en Surfside, Miami, sufrió un derrumbe que afectó a 50 departamentos de los 136 que tenía.

Investigaciones preliminares indican que el colapso en Miami podría haber tenido su origen en deficiencias estructurales que fueron documentadas por un ingeniero en 2018.

#AhoraVPItv | Autoridades de Miami Dade informaron que realizaran una investigación para determinar las causas del derrumbe. "No estamos interesados en tener culpables, estamos interesados en las causas". #30Jun



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