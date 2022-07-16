Biden asegura a líderes árabes compromiso de EU con Oriente Medio

El presidente Joe Biden dijo el sábado en una cumbre árabe que Estados Unidos seguiría firmemente comprometido con sus aliados en Oriente Medio y que "no se iba a ir a ninguna parte", mientras abogaba por una alianza de seguridad regional que integrara a Israel.

Biden, que inició su primer viaje a Oriente Medio como presidente con una visita a Israel, presentó su visión y estrategia para el compromiso de Estados Unidos en Oriente Medio.

También trató de utilizar la reunión de Yidda, Arabia Saudita, para integrar a Israel como parte de un nuevo eje impulsado en gran medida por las preocupaciones compartidas sobre Irán.

"Creemos que es muy valioso incluir el mayor número posible de capacidades en esta región y, ciertamente, Israel tiene importantes capacidades de defensa aérea y de misiles, como es necesario. Pero estamos teniendo estas discusiones bilateralmente con estas naciones", dijo un funcionario de alto rango de la administración a los periodistas.

Join me as I deliver remarks in Jeddah, Saudi Arabia. https://t.co/aeZgDhQ9aU — President Biden (@POTUS) July 15, 2022

Biden y su visita a Arabia Saudita

Biden se ha centrado en la cumbre prevista con seis Estados del Golfo y Egipto, Jordania e Irak, mientras que ha restado importancia a una reunión con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman. Ese encuentro suscitó críticas en Estados Unidos por los abusos contra los derechos humanos en Arabia Saudita.

"Ningún país lo hace bien todo el tiempo, ni siquiera la mayor parte del tiempo, incluido Estados Unidos. Pero nuestra gente es nuestra fuerza. Nuestros países con la confianza de aprender de los errores se hacen más fuertes", dijo Biden.

"Así que permítanme concluir resumiendo todo esto en una frase. Estados Unidos ha invertido en la construcción de un futuro positivo en la región, en colaboración con todos ustedes, y Estados Unidos no va a ir a ninguna parte", apuntó.

Biden había dicho que convertiría a Arabia Saudita en un "paria" en la escena mundial por el asesinato en 2018 del periodista Jamal Khashoggi a manos de agentes saudíes, pero finalmente decidió que los intereses de Estados Unidos dictaban una recalibración, no una ruptura, de las relaciones con el principal exportador de petróleo del mundo.

El mandatario estadounidense dijo que había planteado el viernes el asesinato de Khashoggi al príncipe heredero saudí y que guardar silencio sobre la cuestión de los derechos humanos es "incoherente con lo que somos y con lo que yo soy".

El príncipe heredero dijo a Biden que Arabia Saudita ha actuado para evitar que se repitan errores como el del asesinato de Khashoggi, pero que Estados Unidos había cometido errores similares, incluso en Irak, según un funcionario saudí.

En una declaración enviada a Reuters sobre la conversación de los dos líderes el viernes, el funcionario dijo que el gobernante de facto del reino había afirmado que tratar de imponer ciertos valores por la fuerza a otros países podría ser contraproducente.

Biden necesita la ayuda de Arabia Saudita, del gigante de la OPEP, en un momento de altos precios del crudo y otros problemas relacionados con el conflicto entre Rusia y Ucrania, y mientras alienta los esfuerzos para poner fin a la guerra de Yemen, donde hay una tregua temporal. Washington también quiere frenar el dominio de Irán en la región y la influencia global de China.