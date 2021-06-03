Joe Biden confirma apoyo de EU a ONGs contra la corrupción
El presidente Joe Biden aseguró en un documento que el combate contra la corrupción es de interés prioritario para el gobierno de EU.
El presidente de Estados Unidos (EU), Joe Biden, confirmó que el país norteamericano continuará apoyando a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que se dedican al combate a la corrupción.
En una publicación de un memorándum sobre la lucha contra la corrupción, Joe Biden indicó que los programas de apoyo a organizaciones civiles y periodistas que se dedican al combate de la corrupción son de interés prioritario para su administración.
Joe Biden también estableció que las dependencias del gobierno de EU deberán ayudar a otros países para que implementen medidas de transparencia y rendición de cuentas para que los ciudadanos tengan acceso a mayor información.
Te puede interesar: Reina Isabel II recibirá a Joe Biden el 13 de junio
En el documento, Joe Biden argumentó que la corrupción es una amenaza en EU porque vulnera la equidad económica y los esfuerzos contra la pobreza a nivel mundial y el desarrollo de la democracia
“Apoyar y fortalecer la capacidad de la sociedad civil, los medios de comunicación y otros agentes de supervisión y rendición de cuentas para realizar investigaciones y análisis sobre las tendencias de la corrupción, promover medidas preventivas, investigar y descubrir la corrupción, exigir responsabilidades a los líderes”, indica el memorándum firmado por Joe Biden.
AMLO pide a EU detener financiamiento a organizaciones
El pasado 7 de mayo, el gobierno de AMLO emitió una nota diplomática por el financiamiento de EU a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). El presidente aseguró que la organización habría recibido 1.8 millones de dólares desde 2018, a través de la Embajada estadounidense.
Además, este lunes, AMLO calificó de "intromisión" el presunto financiamiento de EU a la organización civil.
“Nunca debería de hacerse, no tienen por qué entregar dinero a estas organizaciones, es una intromisión a la vida pública de nuestro país y México es un país independiente, libre y soberano”, señaló AMLO en su conferencia matutina.
Te puede interesar: Trump cierra su red social después de un mes de haberla lanzado