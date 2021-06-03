Joe Biden confirma apoyo de EU a ONGs contra la corrupción

El presidente de Estados Unidos (EU), Joe Biden, confirmó que el país norteamericano continuará apoyando a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que se dedican al combate a la corrupción.

En una publicación de un memorándum sobre la lucha contra la corrupción, Joe Biden indicó que los programas de apoyo a organizaciones civiles y periodistas que se dedican al combate de la corrupción son de interés prioritario para su administración.

Joe Biden también estableció que las dependencias del gobierno de EU deberán ayudar a otros países para que implementen medidas de transparencia y rendición de cuentas para que los ciudadanos tengan acceso a mayor información.

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En el documento, Joe Biden argumentó que la corrupción es una amenaza en EU porque vulnera la equidad económica y los esfuerzos contra la pobreza a nivel mundial y el desarrollo de la democracia

“Apoyar y fortalecer la capacidad de la sociedad civil, los medios de comunicación y otros agentes de supervisión y rendición de cuentas para realizar investigaciones y análisis sobre las tendencias de la corrupción, promover medidas preventivas, investigar y descubrir la corrupción, exigir responsabilidades a los líderes”, indica el memorándum firmado por Joe Biden.

AMLO pide a EU detener financiamiento a organizaciones

El pasado 7 de mayo, el gobierno de AMLO emitió una nota diplomática por el financiamiento de EU a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). El presidente aseguró que la organización habría recibido 1.8 millones de dólares desde 2018, a través de la Embajada estadounidense.

Además, este lunes, AMLO calificó de "intromisión" el presunto financiamiento de EU a la organización civil.

“Nunca debería de hacerse, no tienen por qué entregar dinero a estas organizaciones, es una intromisión a la vida pública de nuestro país y México es un país independiente, libre y soberano”, señaló AMLO en su conferencia matutina.

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