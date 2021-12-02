Estados Unidos confirma segundo caso de Omicron, ahora en Minnesota

Estados Unidos confirmó un segundo caso de Covid-19 con la nueva variante Omicron, ahora en el estado de Minnesota.

El Departamento de Salud de Minnesota informó que el segundo caso se trata de un hombre residente del estado, que cuenta con su esquema de vacunación completo y que viajó recientemente a la ciudad de Nueva York.

Las autoridades sanitarias de Minnesota explicaron que el hombre vive en el condado de Hennepin y desarrolló síntomas leves el 22 de noviembre, por lo que se realizó un prueba de Covid.19 y dio positivo. Tras un análisis a sus resultados, los expertos descubrieron que se trataba de un contagio con la nueva variante Omicron.

Fue detectado el segundo caso de la variante Omicron de Covid-19 en EU.



El Laboratorio de Salud Pública de Minnesota encontró el virus en una persona que recientemente viajó a Nueva York. pic.twitter.com/jIXsazab52 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) December 2, 2021

De acuerdo con las declaraciones del hombre, viajó a la ciudad de Nueva York para asistir a la convención Anime NYC 2021 en el Javits Center del 19 al 21 de noviembre.

Por su parte, Tim Walz, gobernador de Minnesota, indicó que este segundo caso de Omicron es una "noticia preocupante, pero no una sorpresa".

Añadió que los habitantes de Minnesota saben qué hacer para protegerse mutuamente, y tomarán medidas como vacunarse, hacerse la prueba, ponerse una mascarilla en el interior y recibir una dosis de refuerzo, “juntos, podemos combatir este virus y ayudar a mantener seguros a los habitantes de Minnesota”, indicó el gobernador.

Estados Unidos anuncia medidas contra Omicron

A unos días de haber registrado el primer caso positivo con la variante Omicron, el gobierno de Estados Unidos anunció una serie de medidas para combatir la pandemia, entre las que incluye una prueba negativa para los viajeros.

La administración también anunció la extensión para usar el cubrebocas hasta el mes de marzo en viajes en tren y otros medios de transporte público, originalmente programado para expirar en enero.

Asimismo, el programa de Estados Unidos, anunciado este jueves por la Casa Blanca, reforzará los equipos de respuesta rápida para ayudar a combatir posibles picos de casos y asegurará el suministro de pastillas de tratamiento contra el Covid-19 una vez sean aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), entre otros.

