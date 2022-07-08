Joe Biden firma orden ejecutiva para proteger derecho al aborto

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, firmó este viernes una orden ejecutiva para proteger el acceso al aborto de las mujeres, ello en respuesta al fallo de junio de la Suprema Corte de Justicia contra el Roe vs Wade.

El mandatario estadounidense aseguró que los republicanos buscan aprobar una prohibición nacional del aborto, sin embargo, aseveró que mientras él sea presidente no permitirá que eso suceda.

“Ahora los republicanos están hablando de lograr que el Congreso apruebe una prohibición nacional y las posiciones extremas que están tomando en algunos de estos estados. Eso significa que el derecho a elegir será ilegal en todo el país, si tiene éxito. Dejame decirte algo, mientras yo sea presidente eso no sucederá porque lo vetaré”, aseguró Joe Biden en un discurso este viernes.

Today I signed an Executive Order to protect the reproductive rights of women in the aftermath of the Supreme Court's extreme decision to overturn Roe v. Wade.



It formalizes the actions I announced right after the decision and will add new measures to protect women's health. pic.twitter.com/cujWTnxKvw — President Biden (@POTUS) July 8, 2022

La orden ejecutiva que Joe Biden firmó busca salvaguardar los servicios de salud reproductiva en Estados Unidos, incluyendo el aborto y la anticoncepción, así como proteger la privacidad de los pacientes.

También instruye al Departamento de Salud a ampliar el acceso a las píldoras abortivas, la atención médica de emergencia y los servicios de planificación familiar, incluidos los dispositivos intrauterinos (DIU).

Los poderes del presidente están limitados porque los estados de Estados Unidos pueden promulgar leyes que restrinjan el aborto y el acceso a medicamentos, por lo que se espera que la orden ejecutiva tenga un impacto limitado.

Joe Biden pide a las mujeres dar revés en las urnas al fallo contra aborto

El presidente Joe Biden instó a las mujeres a votar este noviembre y dijo que la forma más rápida de revertir el retroceso del derecho al aborto de la Corte Suprema de Estados Unidos es tener grandes mayorías demócratas en el Congreso para aprobar una ley que codifique tales derechos.

"Es mi esperanza y mi firme convicción de que las mujeres, de hecho, se presentarán en números récord para reclamar los derechos que les han sido arrebatados por la corte".