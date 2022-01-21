VIDEO: Atropellan a reportera de EU durante transmisión en vivo

Una camioneta atropelló a una reportera cuando hacía una transmisión en vivo para el noticiario de una cadena de televisión de Estados Unidos (EU), sin embargo, la periodista se levantó y continuó con su reporte.

La reportera Tori Yorgey, de la cadena de televisión WSAZ-TV, cubría una noticia sobre el mal estado del clima, cuando de pronto una camioneta la embistió, ante la mirada del presentador Tim Irr y los televidentes.

La transmisión en vivo continuó y después de unos segundos se escuchó la voz de la reportera Tori Yorgey, quien informó que a pesar del golpe se encontraba bien.

Wow, this reporter gets hit by a car, and rebounds to finish the live shot! 😂 pic.twitter.com/dbwKt5N1xc — Lee K. Howard (@HowardWKYT) January 20, 2022

“Acabo de ser atropellada por un coche, pero estoy bien. Ya saben, así es la televisión en vivo. Estoy contenta de estar bien”, dijo la reportera durante la transmisión en vivo para la cadena de EU. Posteriormente, la reportera apareció a cuadro para confirmar que se encontraba bien.

“Toda mi vida pasó ante mis ojos, pero esto es televisión en vivo. Pensé que estaba en un lugar seguro, pero claramente podríamos necesitar mover la cámara un poco. Déjame hacerlo”, indicó la reportera.

Medios locales informaron que la conductora de la camioneta que atropelló a la reportera bajó de su auto para preguntarle a Tori Yorgey si se encontraba bien después del accidente.

Out in this snow with photo journalist max! Live team coverage coming up on #WSAZ. pic.twitter.com/B8E5XtIAgu — Tori Yorgey (@toriyorgeytv) January 17, 2022

Reporteras sufren accidentes en transmisiones en vivo

Los accidentes durante transmisiones en vivo en televisión suelen ser recurrentes, y otras reporteras han pasado por situaciones incómodas y hasta peligrosas, además, el caso se repite en cualquier país.

Tal es el caso de la reportera brasileña Flavia Fochesato, quien fue víctima de la delincuencia mientras realizaba una transmisión en vivo para un programa en Córdoba, Argentina.

La reportera entrevistaba al chofer de una unidad del transporte público, cuando un joven le arrebató el celular y después salió corriendo del lugar. Todo se vio en vivo en la televisión Argentina.

Otro momento incómodo durante una transmisión en vivo, fue el acoso que sufrió la reportera italiana Greta Beccaglia, cuando cubría la final del partido entre Empoli y Fiorentina. Uno de los aficionados se acercó a la reportera y le tocó el trasero, el momento quedó grabado por las cámaras del programa de televisión.

