Joe Biden come pizza con soldados estadounidenses en Polonia

El presidente Joe Biden se reunió este viernes con los soldados estadounidenses de la que se encuentran en Polonia para defender a los países socios de la OTAN en el este de Europa. Durante el encuentro el mandatario comió pizza con ellos.

Joe Biden llegó a Polonia el jueves como parte de una visita oficial de dos días para ponerse al tanto de la situación entre Rusia y Ucrania, así como apoyar a los refugiados.

A su llegada, el presidente Joe Biden saludó a los soldados estadounidenses, miembros de la élite de la 82 División Aerotransportada que se encuentra desplegada en Polonia como parte de los esfuerzo para reforzar ese lado de la OTAN.

This afternoon, I met with members of the 82nd Airborne Division on the ground in Poland. These folks are serving alongside our Polish Allies to bolster NATO’s frontline defenses. They’re doing incredible work and I’m grateful for their service. pic.twitter.com/mXu50UuRWI — President Biden (@POTUS) March 25, 2022

Joe Biden come pizza con soldados estadounidenses

El líder de Estados Unidos se detuvo en el comedor de la base militar improvisada en Polonia, ahí comió pizza provista por la Casa Blanca con hombres y mujeres militares, también aprovechó para agradecerles por su labor y tomarse algunas selfies.

“Muchas gracias por todo lo que hacen. Son la mejor fuerza de combate en la historia del mundo”, indicó cma

Dándole la mano a los soldados estadounidenses en la barbería de la base, el comandante en jefe preguntó sus nombres y bromeó. “Debes estar aquí por segunda vez”, dijo Biden a un soldado con un corte militar.

Posteriormente indicó que "¿nuestra democracia prevalecerá y los valores que compartimos? ¿O prevalecerán las autocracias? Y eso es realmente lo que está en juego", agregó.

La División 82 es una de las unidades de alta disponibilidad del Ejército de Estados Unidos, capaz de desplegarse en cualquier parte del mundo con tan solo 18 horas de anticipación.

Tres mil de los paracaidistas de la división fueron trasladados a Polonia en febrero a medida que aumentaban las tensiones antes del inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania.

Tras su reunión con los soldados estadounidenses, Joe Biden se dirigió a una sesión informativa, junto con el presidente polaco Andrzej Duda, sobre la respuesta humanitaria brindada a las víctimas de los ataques rusos en Ucrania y a los refugiados que huyen de la guerra.