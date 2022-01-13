Joe Biden compra 500 millones de pruebas Covid-19 adicionales en EU

El presidente de Estados Unidos (EU), Joe Biden, ordenó comprar 500 millones de pruebas Covid-19 adicionales para satisfacer la creciente demanda en todo el país norteamericano, donde van en aumento los casos positivos de omicron.

Los 500 millones de pruebas Covid-19 se suman a un número similar que compró la Casa Blanca y prometió que estarán disponibles durante este mes de enero para los ciudadanos estadounidenses.

“Además de los 500 millones de pruebas Covid-19 que están en proceso de adquirirse para enviar a sus hogares de forma gratuita, hoy estoy dirigiendo a mi equipo para que compre 500 millones adicionales”, informó el presidente de EU.

.@JoeBiden ordenó al gobierno que adquiera 500 millones de pruebas #Covid19 adicionales para ayudar a satisfacer la creciente demanda en todo Estados Unidos. pic.twitter.com/Gb4Ge4G0my — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) January 13, 2022

Joe Biden recordó que los interesado podrán solicitar sus pruebas Covid-19 a través de un sitio web y posteriormente las recibirán de manera gratuita por correo, para evitar que las personas salgan de sus casas.

“Vamos por buen camino para lanzar un sitio web la próxima semana, donde se podrán solicitar pruebas Covid-19 gratuitas y enviadas a su hogar”.

Biden envía medios militares a puntos críticos por Covid-19

Joe Biden desplegara a varios médicos militares a seis estados de EU para apoyar a los hospitales saturados por el aumento de casos de Covid-19, relacionados con omicron, los trabajadores sanitarios comenzarán a llegar a partir de la próxima semana.

Equipos de siete a 25 médicos militares, enfermeras y otro personal llegarán a Michigan, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Ohio y Rhode Island para apoyar en las salas de emergencia, con el objetivo de liberar al personal del hospital para otros cuidados, informó Joe Biden.

Las hospitalizaciones por Covid -19 en EU alcanzaron un récord esta semana después de un aumento constante desde fines de diciembre, mientras que omicron superó a delta como la variante dominante en el país.

Hasta la fecha, 847 mil 664 personas han muerto a causa de Covid-.19 en los Estados Unidos en medio de 63 millones 268 mil 225 casos totales informados a medida que el brote ingresa a su tercer año.