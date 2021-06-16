Joe Biden y Putin acuerdan el retorno de embajadores, tras reunión

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su par de Rusia, Vladimir Putin, acordaron durante su primera reunión reanudar las conversaciones sobre control de armas y devolver a los embajadores a las capitales de cada país después de que fueran retirados a principios de este año.

Tras concluir la reunión en Ginebra, Suiza, Putin ofreció una conferencia de prensa en la que habló sobre sus impresiones y los acuerdos conseguidos tras reunirse con Joe Biden.

"Considero que no hubo ninguna hostilidad, por el contrario, nuestra reunión transcurrió en una clave de principios, nuestras valoraciones difieren en muchos aspectos", declaró el mandatario ruso cuando se le cuestionó sobre cómo transcurrió la reunión.

"Desde mi punto de vista, ambas partes demostraron el deseo de comprender el uno al otro y de buscar un acercamiento de las posiciones", añadió Putin, quien recalcó que este fue su primer encuentro con Joe Biden, desmintiendo una supuesta reunión hace más de 10 años, cuando el estadounidense era el vicepresidente, en la administración de Barack Obama.

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Los acuerdos que alcanzaron Joe Biden y Putin

De acuerdo con las primeras declaraciones de Putin, ambas naciones llegaron a acuerdos en materia de ciberseguridad, tras las acusaciones estadounidenses sobre este tipo de agresiones perpetradas desde territorio ruso.

"Creemos que la esfera de la ciberseguridad es sumamente importante para el mundo en general, incluso para Estados Unidos y Rusia en el mismo grado", afirmó el presidente ruso.

Sobre la posibilidad de que Ucrania se una a la OTAN en el futuro, Putin fue contundente: "No creo que haya nada que discutir al respecto", afirmó el presidente ruso.

Antes de concluir su conferencia de prensa, Putin abordó la situación de Alexei Navalny, líder de la oposición rusa. Sin nombrarlo, sólo se limitó a decir que Navalny conocía las leyes rusas y que sabía lo que pasaría una vez que ingresara e territorio ruso.

El líder ruso también resaltó que la reunión con Joe Biden es importante, pues "se trata de los dos países con mayor capacidad nuclear".

"Significa que podemos tener un mundo mejor y que todos podemos estar tranquilos", concluyó Putin.

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