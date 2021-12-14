Cifra de muertos aumenta a 88 por los tornados en Estados Unidos

Las autoridades de los ocho estados afectados por los tornados que azotaron a Estados Unidos el fin de semana, confirmaron que la cifra de muertos aumentó este lunes 13 de diciembre.

El gobernador del estado de Kentucky, Andy Besheark, confirmó el deceso de 88 personas, pero asegura que la cifra puede ser de al menos 100 ya que los trabajos de búsqueda continúan arrojando a nuevas víctimas.

Además, se dio a conocer que 104 personas siguen en estado de desaparecidas.

Este lunes, también se confirmó que el número de muertos en los estados de Illinois, Tennessee, Arkansas y Missouri es de 14 personas en total, pero la búsqueda de sobrevivientes continua.

De acuerdo a las autoridades de Estados Unidos, alrededor de 30 tornados fueron los responsables de los daños y de las víctimas de la región.

|Reuters

Presidente de Estados Unidos supervisa daños por los tornados

Debido al nivel de la tragedia, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden anunció que se trasladará a Kentucky, uno de los estados más afectados, para inspeccionar los daños y a las víctimas por los tornados de este fin de semana.

Además, Biden pidió que la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) investigue el papel que el cambio climático en la serie de tornados que terminó en tragedia.

La petición surge porque en esta época del año los tornados no son comunes en Estados Unidos. Su temporada es entre abril y mayo, durante estas fechas, se registran anualmente entre 220 y 260 en esos meses.

Por otro lado, la temperatura registrada el pasado viernes fue de 25 grados centígrados, nivel que desconcertó a la población y a las autoridades por ser inusual en diciembre.

Asimismo, el mandatario de Estados Unidos dio luz verde a la declaración de desastre mayor en Kentucky.



Papa Francisco pide oraciones por víctimas de tornados en Estados Unidos

Este lunes, el Papa Francisco envió un telegrama para el Presidente de los Obispos estadounidenses, Monseñor José Gómez, Arzobispo de Los Ángeles, en el cual el líder de la iglesia católica expresa "su tristeza por el impacto devastador de los tornados que han azotado el centro y el sur de Estados Unidos en los últimos días".

De igual forma, el Papa pidió oraciones por las víctimas de esta tragedia.

