Johan Vásquez ya es jugador del Genoa ¡Otro mexicano en Europa!

El mexicano Johan Vásquez ya es el nuevo jugador del equipo de futbol Genoa CFC, tras fichar con el equipo italiano por dos temporadas en la Serie A, donde se encuentran figuras como "El Chuky" Lozano y Cristiano Ronaldo, según informó el club.

A través de un comunicado en redes sociales, Genoa CFC oficializó la llegada del también campeón de la sub 23, selección con la que obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Tokyo 2020. En la publicación se puede ver a Johan Vásquez con la camiseta del equipo de futbol.

“Un golpe de mercado para la defensa. Genoa se ha asegurado los derechos de las actuaciones deportivas de Johan Vásquez”, mencionó el club en el comunicado oficial donde da la bienvenida al jugador mexicano.

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Johan Vásquez por su parte publicó en sus redes sociales un video con un mensaje agradeciendo a Genoa por la oportunidad que le dieron de formar parte de la escuadra italiana.

¿Quién es el futbolista Johan Vásquez?

El jugador Johan Vásquez es originario de Navojoa, Sonora, en donde comenzó su carrera futbolística en el equipo de los Cimarrones para luego ser fichado por los Rayados de Monterrey, con quienes ganó la Liguilla en la apertura 2019 y la Concacaf.

En 2020, el equipo de los Pumas fichó a Johan Vásquez con apenas 23 años, y mostró sus habilidades futbolísticas para ser convocado por la selección mexicana sub-23 para disputar los Juegos Olímpicos Tokyo 2020, donde disputó cinco partidos marcando un gol.

Horas antes de que se oficializara la contratación de Johan Vásquez al equipo italiano, el Genoa publicó una bandera de México, pues ya se sabían de las intenciones del club de fichar al mexicano.

El equipo universitario recibirá 3.5 millones de dólares por la venta de Johan Vásquez, quien se despidió del equipo en sus redes sociales, asegurando que esta era la segunda vez que lo hacía, pero para crecer como futbolista.

Gracias Pumas, me diste la oportunidad que espere toda mi vida, creíste y aún sigues creyendo en mí. Por circunstancias de la vida me fui de este club a los 15 años, pero el destino quería que estuviéramos juntos y a los 21 llegue a ponerme una vez más esta playera, más fuerte❤️ pic.twitter.com/7SLp5fTbNi — Johan Vasquez (@Johanvasquez23) August 13, 2021

El Genoa debutará el sábado 21 de agosto a las 11:30 horas (tiempo del centro de México), ante el Inter en la jornada 1 de la temporada 2021/22 de la Serie A.

Una semana después recibirá al Napoli del también mexicano, “Chucky” Lozano.