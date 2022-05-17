¿Por qué Johnny Depp no ve a los ojos a Amber Heard?

De nueva cuenta, Amber Heard subió al estrado para continuar con el juicio de difamación en su contra interpuesto por su ex esposo Johnny Depp, donde los abogados de él, cuestionaron a la actriz sobre el motivo del porqué Depp no la ve a los ojos.

Johnny Depp no puede ver a Amber Heard a los ojos

La abogado de Johnny Depp, Camille Vásquez, cuestionó a Amber Heard sobre si había notado que el actor no la ha mirado a los ojos ni una sola vez desde que comenzó el juicio por difamación. A lo que Heard respondió que no lo había notado.

“Él te prometió que nunca volverías a ver sus ojos, ¿Es eso cierto?”, dijo la defensa, y la actriz respondió “no recuerdo si dijo eso”.

|Reuters

Posteriormente, la abogado presentó un audio de la última vez que la pareja se vio, y en la que Amber Heard le pidió a Johnny Depp que la abrazara para despedirse, después de que ella solicitara una orden de restricción en su contra.

En el audio, el actor expresó: “no soy nada para ti, y siempre seré nada para ti. No volverás a ver mis ojos”.

Amber Heard no donó lo prometido a la caridad

Vásquez también cuestionó a Amber Heard sobre su acuerdo de divorcio de siete millones de dólares, que Heard prometió que donaría a la caridad.

Y ambas discutieron sobre si la afirmación de Heard de que ella "prometió" el dinero a dos organizaciones benéficas era lo mismo que haberlo donado.

“Todavía no he podido cumplir con esas obligaciones”, respondio Amber Heard este martes durante el juicio de difamación en su contra.

En respuesta, Vásquez sugirió que el motivo de Amber Heard para reclamar abuso por parte de Depp era completamente con fines financieros.

“Querías el dinero del señor Johnny Depp”, dijo Vásquez.

“No lo entiende, no estaba interesada en eso. Yo amaba a Johnny. Por eso estaba con él”, respondió Amber Heard.

