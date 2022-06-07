Johnny Depp abre cuenta en TikTok, tiene casi 6 millones de seguidores

Después de ganar el juicio de difamación contra su ex esposa Amber Heard, el actor Johnny Depp abrió su canal en la red social TikTok y en poco tiempo superó los cinco millones de seguidores, incluso antes de subir su primer video llegó a los 3.8 millones.

El protagonista de ‘Piratas del Caribe’ publicó su primer video este martes en su recién creada cuenta de TikTok, para agadecer a sus seguidores por el apoyo que le mostraron durante el juicio y la victoria en el juicio contra Amber Heard.

En el video que compartió Johnny Depp en TikTok aparecen varias imágenes de él actuando en varios escenarios, frente a multitudes de personas que portaban pancartas. En el clip también aparece un agradecimiento a sus fans.

"Hicimos lo correcto juntos, todo porque les importaba. Y ahora, todos seguiremos adelante juntos. Ustedes son, como siempre, mis empleadores y una vez más, me veo reducido a ninguna forma de agradecerles, más que simplemente diciéndoles diciendo gracias", publico Johnny Depp en TikTok.

@johnnydepp To all of my most treasured, loyal and unwavering supporters. We’ve been everywhere together, we have seen everything together. We have walked the same road together. We did the right thing together, all because you cared. And now, we will all move forward together. You are, as always, my employers and once again I am whittled down to no way to say thank you, other than just by saying thank you. So, thank you. My love & respect, JD ♬ Stranger - Love Joys

El video que en poco tiempo rompió récord de seguidores en TikTok también fue compartido en la cuenta de Instagram del actor.

Cabe resaltar que en TikTok muchos de sus seguidores compartieron pequeños fragmentos de momentos del juicio, incluso expertos en psicología estudiaron los movimientos de Amber Heard en la corte y publicaron sus resultados en la red china.

Johnny Depp gana juicio contra su es esposa Amber Heard

Depp ganó más de 10 millones de dólares en daños el 1 de junio después de un juicio de seis semanas con testimonios gráficos sobre la relación agria de las estrellas.

A Heard se le ordenó pagar 10.35 millones de dólares en daños a Depp -10 millones de dólares en daños compensatorios y 350.000 dólares en daños punitivos- después de que el jurado dictaminara que ella difamó a Johnny Depp cuando escribió un artículo de opinión en el Washington Post de 2018 aludiendo a sus denuncias anteriores de violencia doméstica.

Después de que se anunció el veredicto, se vio a Johnny Depp actuando en varios lugares de Inglaterra, según videos publicados en línea.