VIDEO: Exmarino estrangula a muerte a imitador de Michael Jackson en el Metro de NY

En las últimas horas, desde Estados Unidos empezó a circular el caso de la muerte de una persona en el Metro de Nueva York. Identificado como Jordan Neely y famoso en redes sociales por ser imitador de Michael Jackson, el individuo de 30 años fue estrangulado por un ex marino de las Fuerzas Armadas norteamericanas y se difundió un video de lo sucedido.

De acuerdo con las autoridades de Nueva York, la muerte de Neely fue producto de una "compresión del cuello" y se declaró en primera instancia homicidio; sin embargo, la situación oficial del implicado se determinará por el sistema de justicia estadounidense, quien será el encargado de procesar al culpable y dictaminar su estatus legal.

Mientras tanto, la muerte del imitador del "Rey del Pop" causa revuelo en redes por las delicadas imágenes que comenzaron a circular, pues se puede observar el momento en que el ex militar, de 24 años de edad, le aplica una llave de sumisión con la que derribó al individuo y, de acuerdo con testigos recogidos por CNN, lo sostuvo así durante alrededor de 10 minutos.

¿Qué pasó con Jordan Neely, el imitador de Michael Jackson que murió estrangulado?

De acuerdo con los primeros reportes de personas que estuvieron en la zona del incidente, Jordan Neely ingresó al vagón y empezó a actuar de forma extraña que incomodó a los pasajeros. Según medios locales, el imitador empezó a intimidar con frases en voz alta que decían estar "harto y con hambre", además de exponer su desesperación por "no tener nada"

El momento crucial ocurrió cuando arrojó su abrigo al piso y afirmó estar listo para recibir cadena perpetua, según informó CNN este jueves 4 de mayo, pero a pesar de estar desarmado y sin aparente intención de atacar a alguien, posteriormente se acercaron dos hombres, uno de ellos para sujetarlo y empezar con las maniobras de estrangulamiento.

Elementos del Departamento de Policía de Nueva York arribaron a la estación en Manhattan alrededor de las 14:30 horas y encontraron al fanático de Michael Jackson inconsciente, por lo que no pudieron hacer nada para rescatarlo a pesar de practicarle primeros auxilios y trasladarlo a un hospital, donde eventualmente fue declarado muerto.

NYC: A homeless black man Jordan Neely,30. Was screaming that he was hungry,had no food,threw his jacket down on the train. The blonde guy decided to choke him for 15 mins-for no reason,EMS could not revive Neely. No charges have been filed. This is MURDER . pic.twitter.com/hWA9Kri7Fl — نصر الله (@DrNasrAzUllah) May 3, 2023

Autoridades responden a la muerte de Jordan Neely: "Asunto solemne"

El portavoz de la Oficina del fiscal de Manhattan, Doug Cohen afirmó que "es un asunto solemne y serio que terminó con la trágica pérdida de la vida de Jordan Neely", por lo que aseguró que procederán conforme a la ley y recopilaran toda la evidencia del suceso, además de que se establecieron fiscales especializados y que más adelante ofrecerán más información detallada.

"Como parte de nuestra rigurosa investigación en curso, revisaremos el informe del médico forense, evaluaremos todos los videos y fotografías disponibles, identificaremos y entrevistaremos a tantos testigos como sea posible y obtendremos registros médicos adicionales", sentenció en un comunicado.

