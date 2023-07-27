FGR investiga Jorge Álvarez Máynez, diputado de MC

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga al Coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez. El legislador acusa uso político de la Fiscalía para intimidarlo por las acciones legales que ha interpuesto en contra de las campañas ilegales que realizan las corcholatas que aspiran a la Presidencia de la República.

El mismo legislador hizo público el documento en que la Fiscalía pide a la Dirección Jurídica de la Cámara de Diputados información que certifique su cargo, temporalidad, estado al que representa, horario, domicilio y Partido al que pertenece a fin de integrar la información a la investigación que se realiza, misma que no se especifica.

En su cuenta de Twitter, el líder de MC en San Lázaro, "La vieja política ya respondió a nuestra batalla contra las campañas ilegales y nuestros triunfos en los tribunales".

La vieja política ya respondió a nuestra batalla contra las campañas ilegales y nuestros triunfos en los tribunales.



Resulta que me quieren amedrentar e intimidar con el uso político de la Fiscalía General de la República.



Que se dejen venir y busquen lo que quieran, porque… pic.twitter.com/4YG9CMKLDQ — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) July 27, 2023

FGR solicita a la Cámara de Diputados información del diputado de MC

En su mensaje Jorge Álvarez Máynez, advierte que no lo van a intimidar.

"Resulta que me quieren amedrentar e intimidar con el uso político de la Fiscalía General de la República. Que se dejen venir y busquen lo que quieran, porque aquí van a topar con pared. No tengo nada que ocultar", reto Álvarez Máynez.

De acuerdo al documento, la Fiscalía General de la República pide a la Cámara de Diputados que la información sea remitida en 10 días hábiles, que empezaron a correr desde el 21 de julio, fecha en que fue recibido el escrito en San Lázaro.

MC celebra resolución del TEPJF con respecto a las corcholatas

Movimiento Ciudadano (MC) celebró la decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para ordenar al Instituto Nacional Electoral (INE) analizar la denuncia presentada por el diputado Jorge Álvarez Máynez, en contra de la y los seis aspirantes de Morena, para evitar que sigan realizando actos anticipados de precampaña y campaña, al amparo de su proceso interno de elección que inició ilegalmente cinco meses antes de lo establecido en la Constitución.

La Sala Superior del TEPJF revocó el acuerdo para el efecto de que la Comisión de Quejas del INE se pronunciara sobre la solicitud de medidas cautelares. Es decir, para que analice los eventos denunciados y se pronuncie respecto a si, preliminarmente, existen o no actos anticipados.