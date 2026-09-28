VIDEO| El nuevo rostro de Jorge Amílcar Olán: Su transformación para intentar pasar desapercibido

Un cambio de imagen no fue suficiente para borrar su identidad. Jorge Amílcar Olán Aparicio se sometió a múltiples cirugías estéticas en el rostro para intentar ocultarse de la luz pública; sin embargo, la anatomía no miente.

Existen rasgos biométricos, formas en la nariz y timbres de voz que ningún quirófano puede eliminar.

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Los rasgos inalterables: ¿Por qué las cirugías no pueden borrar por completo una identidad?

Las cirugías plásticas no pueden borrar por completo la identidad de una persona debido a que los avances tecnológicos actuales superan las modificaciones superficiales de los tejidos humanos, permitiendo a los sistemas de reconocimiento facial y ciencias forenses identificar a un individuo mediante sus métricas óseas, huellas dactilares o registros dentales.

Aunque cirugías como la rinoplastia o las modificaciones maxilares transforman el aspecto visual ante el ojo humano, las proporciones de la base craneal y la estructura de las orejas permanecen intactas. Esto hace que eliminar el rastro biológico y legal de una persona sea científicamente imposible.

¿Qué tipo de cirugías pueden alterar la identidad de una persona?

Los procedimientos documentados en casos reales de personas que buscaron cambiar su aspecto para no ser identificadas se repiten con pocas variantes: