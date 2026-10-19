“La mentira de México, eso es Morena”: Jorge Romero critica la falta de medicamentos y la situación del IMSS-Bienestar gracias al régimen (VIDEO)

Jorge Romero, presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), afirmó que cada vez más personas en México están decepcionadas del gobierno de la llamada Cuarta Transformación (4T) y consideró que el régimen ha tenido un desempeño deficiente en distintos rubros, especialmente en el sistema de salud.

Críticas del PAN a la gestión de salud de Morena y la falta de medicamentos

En entrevista en Hechos AM con Manuel López San Martín, el dirigente panista recordó las movilizaciones recientes, particularmente las relacionadas con medicinas e insumos médicos por parte de trabajadores del IMSS, quienes reclaman la falta de materiales para trabajar y atender a la población.

“Estamos hablando de tu salud, de la salud de tu mamá, de tus papás, de tus abuelitos, de tus hijos y mira cómo tienen al país”, expresó el líder panista.

El dirigente del PAN afirmó que trabajadores del sector le han comentado que la población acude a solicitar atención, pero no pueden brindarla por la falta de medicamentos especializados, quimioterapias para niños con cáncer e intervenciones quirúrgicas de alto nivel. También mencionó carencias básicas en hospitales, como la falta de sillas para adultos mayores.

Cuestionamientos al incremento de la deuda pública en México

El presidente del PAN también cuestionó el manejo financiero del gobierno. Aseguró que la deuda pública pasó de 10 billones de pesos a 12 billones durante el periodo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a la actualidad. Según Romero, gran parte de lo que se firma como deuda sirve para pagar obligaciones anteriores.

“El gobierno de las mentiras es la mentira de México. Eso es Morena”, sentenció el dirigente blanquiazul.

