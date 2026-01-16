Manifestación de normalistas en Reforma: piden recursos para la educación rural en México

La capital del país experimentó una jornada de intensa actividad este jueves, marcada por la presencia de manifestantes en una de sus arterias principales y un percance vial de consideración en la zona centro. Ambos eventos movilizaron a los cuerpos de seguridad y servicios de emergencia, impactando la dinámica urbana en diferentes puntos de la alcaldía Cuauhtémoc durante el transcurso del día.

Educadores en formación se manifiestan en la CDMX por falta de recursos para sus labores pedagógicas

En el primer suceso, un grupo de educadores en formación pertenecientes a la institución Normal Rural Carmen Serdán, cuya sede se encuentra en la localidad poblana de Tételes de Ávila Castillo, hizo acto de presencia en la metrópoli.

La movilización estuvo integrada por una cifra superior a un centenar de alumnos, quienes realizaron el trayecto desde el estado de Puebla repartidos en cuatro transportes de pasajeros. El contingente eligió como punto de reunión la intersección de la avenida Paseo de la Reforma , específicamente en las inmediaciones del barrio de la Tabacalera, para visibilizar una serie de carencias que afectan su labor pedagógica.

Los estudiantes manifestaron que su traslado a la sede del poder federal obedece a la necesidad de obtener financiamiento y suministros indispensables para el desarrollo de las sesiones académicas que brindan a la población infantil en zonas rurales.

Plantón sin incidentes violentos

Durante su protesta, la cual se desarrolló sin incidentes violentos, los jóvenes utilizaron carteles y arengas para denunciar la carencia de instrumentos materiales, fondos económicos y un entorno propicio para su capacitación como docentes.

Según explicaron los propios participantes, esta decisión de buscar apoyo en instancias nacionales surgió tras agotar las vías de comunicación con los funcionarios gubernamentales de su entidad de origen, de quienes afirman no haber recibido ninguna solución a sus requerimientos.

#AlertaVialFIA | Normalistas de #Puebla se plantan en la CDMX



Estudiantes de la Normal Rural "Carmen Serdán" de Teteles, Puebla, arribaron a la CDMX para exigir lo que las autoridades locales les han negado: recursos dignos para la educación rural.



Más de 100 jóvenes llegaron… pic.twitter.com/pL0c7LB0Ci — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 16, 2026

El propósito central de los normalistas es asegurar que los menores de las periferias rurales reciban una formación de excelencia, meta que actualmente se ve obstaculizada por la falta de elementos mínimos de trabajo.

Debido a la falta de avances en sus negociaciones previas, los manifestantes expresaron su determinación de mantener su plantón en el cruce de Paseo de la Reforma de forma indefinida, condicionando su retiro a la recepción de una propuesta sólida por parte de los representantes del gobierno federal.

Accidente de tránsito en colonia Obrera

De manera paralela, la tranquilidad de la colonia Obrera se vio interrumpida por un incidente de tránsito que involucró a dos automóviles de uso privado.

El choque se produjo en el encuentro de la calle Simón Bolívar con el Eje 2, donde, según las indagaciones preliminares, la omisión de las señales de tránsito por parte de uno de los automovilistas al ignorar el alto semafórico desencadenó la colisión. La fuerza del contacto provocó que una de las unidades quedara con las ruedas hacia arriba sobre el pavimento, lo que generó una fuerte impresión entre los testigos y quienes transitaban por dicho sector.

Choque por pasarse el alto moviliza a emergencias en CDMX



El cruce del Eje 2 y Simón Bolívar se convirtió en el escenario de un fuerte #accidente que dejó a un vehículo llantas arriba en plena #ColoniaObrera.



Los primeros reportes indican que la imprudencia fue la causa: uno de… pic.twitter.com/mbIV7ZGMby — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 16, 2026

El personal médico y de rescate se desplazó prontamente al sitio para evaluar el estado físico de las personas que viajaban en los vehículos. Tras una revisión detallada y la aplicación de cuidados iniciales en el lugar del accidente, los paramédicos determinaron que ninguno de los involucrados sufrió daños físicos de importancia. Por tal motivo, se descartó el requerimiento de llevar a los afectados a un centro hospitalario para atención especializada, concluyendo así las labores de emergencia en el punto del impacto.

