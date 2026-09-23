¡El triple asesinato terminó con un sueño! Joselyn estudiaba Derecho y ayudaba a sus padres para salir adelante; fue hallada sin vida
Joselyn Sandoval, estudiante de Derecho de 21 años, fue hallada sin vida tras el triple homicidio de Otumba, Edomex; su familia exige justicia por el crimen.
La tragedia comenzó con la desaparición de Joselyn Sandoval Calderón, de 21 años, una estudiante de derecho que había salido con su novio y un amigo; horas después, los familiares comenzaron a buscarlos y encontraron a los dos jóvenes asesinados dentro de un automóvil en la zona centro de Otumba, Estado de México.
Pero Joselyn no estaba con ellos. La familia activó una Alerta Amber y durante horas mantuvo la esperanza de encontrarla con vida; la búsqueda terminó la mañana del miércoles, cuando su cuerpo fue localizado a la altura del kilómetro 32 de la autopista México-Tulancingo, entre los límites de Otumba y Axapusco.
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#AlMomento | Localizan el cuerpo de Joselyn Sandoval, joven desaparecida desde el 21 de septiembre en el #Edomex.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 23, 2026
El hallazgo se dio a un costado de la autopista México-Tulancingo, en el municipio de Axapusco. pic.twitter.com/tp03hA8m0Q