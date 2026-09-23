La encontraron sin vida tras el hallazgo de sus dos acompañantes: Localizan sin vida a Jocelyn Sandoval en la México-Tulancingo, Edomex; confirman triple homicidio

Este miércoles 23 de septiembre se confirmó el hallazgo de la joven Jocelyn Sandoval Calderón, esto luego de que encontraran a dos jóvenes asesinados en un coche negro en Otumba; los tres se encontraban juntos cuando desaparecieron. Jocelyn, de 21 años de edad, desapareció el 21 de septiembre en el Estado de México.

Este caso que ya se investiga como un triple homicidio.

Los elementos de la policía y de la fiscalía resguardaron la zona donde fue ubicado el cuerpo.

#AlMomento | Localizan el cuerpo de Joselyn Sandoval, joven desaparecida desde el 21 de septiembre en el #Edomex.



El hallazgo se dio a un costado de la autopista México-Tulancingo, en el municipio de Axapusco. pic.twitter.com/tp03hA8m0Q — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 23, 2026

Localizan sin vida a la joven estudiante de la UAEMex

Esta mañana se confirmó el hallazgo del cuerpo de Jocelyn Sandoval Calderón. La joven, que era estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México, UAEMex, había sido reportada como desaparecida por sus familiares desde el pasado lunes, lo que movilizó a las autoridades para emitir la Alerta Amber correspondiente.

¿Dónde encontraron el cuerpo de Jocelyn?

El hallazgo fue a un costado de la autopista México-Tuxpan, a la altura del municipio de Axapusco.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acudieron al lugar para hacer el levantamiento del cuerpo y tomar las primeras evidencias en la escena.

El cuerpo de su novio fue hallado en un coche negro en Otumba

La búsqueda de Jocelyn inició tras los hechos registrados un día antes en la calle Doctor Emilio F. Montaño, en la zona centro de Otumba.

Ahí, vecinos reportaron un auto negro estacionado donde se encontraron dos jóvenes de entre 18 y 20 años con impactos de bala, confirmándose que uno de ellos era el novio de la joven.

La violencia continúa afectando a distintas zonas del país, donde grupos criminales ejercen control sobre la población 🚨



En el Estado de México dos jóvenes fueron hallados asesinados, mientras que Jocelyn Sandoval Calderón, de 21 años y novia de una de las víctimas, permanece… pic.twitter.com/Y8yknRVJxL — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 23, 2026

Autoridades investigan un triple homicidio

Con la confirmación sobre el paradero de Jocelyn, la Fiscalía mexiquense comenzó con las carpetas de investigación por el triple homicidio de los jóvenes.

Las autoridades ya habrían comenzado con el análisis de cámaras y testimonios de la zona para saber cómo sucedieron los hechos y quiénes son los responsables.

El caso de los tres jóvenes ha comenzado a generar consternación, pues los tres fueron asesinados a balazos.

Se espera que, mediante avance la investigación, las autoridades den más detallles de lo que les habría sucedido.