VIDEO: Joven descubre infidelidad al llevarle serenata a su novia

En redes sociales nuevamente se dio a conocer el caso de un joven que descubre una supuesta infidelidad por parte de su novia, a quien intentó sorprender con una serenata de mariachi, un ramo de flores y un peluche.

El video, que circula en redes sociales y que se grabó en algún lugar de Colombia, ha generado una oleada de reacciones ya que hay quienes aseguran que es falso o que está actuado.

En el video se ve cuando el novio, con un oso de peluche y un ramo de flores en las manos, llega junto con el mariachi hasta el pie de la ventana en una casa, mientras que vecinos del lugar se asoman a sus puertas para saber qué pasa y a quién le llevan la serenata.

Cuando el mariachi comienza a tocar, la cámara que graba los hechos enfoca la ventana de la presunta novia, en la que se aprecian las sombras de una pareja teniendo relaciones sexuales.

Aunque se percatan del hecho, el mariachi sigue tocando mientras algunos de los integrantes se muestran sorprendidos, en tanto que el joven tira los regalos a la calle y se sienta a llorar en la banqueta debajo de la ventana.

En el video se al final como la novia abre ligeramente la cortina para asomarse por la ventana y se sorprende al darse cuenta que la serenata era para ella.

Una mujer, que aparece al inicio del video, se acerca a los mariachis que ya estaban a punto de retirarse, les dice que la cosa no es para ponerse tristes y pide que le toquen una canción, y le dedican “Mujeres Divinas” de Vicente Fernández.

Forma de morir #769: Fijación oral 🤣🇨🇴

Joven le lleva serenata a su novia y la encuentra con su amante en plena acción 📹🚨

Peeeero, no se preocupen, el mariachi no se desperdició 😅 pic.twitter.com/DaIUNEj2ic — Anonymous Sin Censura 🇲🇽🔎🌎 (@anonymus_sin) April 9, 2021

Otra serenata sin final feliz

Hace unos meses, en septiembre del año pasado, otro video se hizo viral por la historia, muy parecida a la del joven colombiano. En el clip se veía cómo un hombre canta “Mi razón de ser” de la Banda MS afuera de la casa de la mujer, quien sale, de forma incómoda, y le pide que pare.

Momentos después, un hombre sale del domicilio y abraza a la implicada, logrando con ello que el joven que llevó la serenata rompiera en llanto. El video también fue puesto en duda y después se dijo que había sido obra de los youtubers Navarretes Show.