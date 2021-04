Influencer descubre infidelidad gracias a su reloj inteligente

Por medio de redes sociales, la influencer Nadia Essex expusó la historia de cómo descubrió que su novio le era infiel gracias a su reloj inteligente. La joven británica narró lo que tuvo que hacer desde el smartwatch para descubrir la infidelidad.

La ex participante de Celebs Go Dating, un reality de citas, comentó en un video de TikTok que su relación había terminado debido a dicha infidelidad por parte de su pareja.

Te puede interesar:Se vuelve viral ciclovía de Puebla por caída de peatones

De acuerdo con el diario Daily Star, Nadia Essex reveló que todo comenzó cuando su FitBit la alertó de una actividad extraña durante las primeras horas de la mañana.

En el video de TikTok, que lleva más de 400 mil vistas, la influencer explicó que su novio regresó a casa luego de salir por la noche, así que al día siguiente ella preparó el desayuno, pero recibió una notificación en su smartwatch, (el cual había sincronizado junto a su novio), en esta se mostraba un registro de quema de calorías entre las 2:00 y las 03:00 de la madrugada.

Nadia Essex, de 39 años, comentó que enfrentó a su exnovio y fue incapaz de contener su ira, por lo que le lanzó el desayuno que le había preparado.

“Cuando mi ex llegó a casa después de salir por la noche, me desperté por la mañana y pensé en prepararle el desayuno. Entonces recibí una notificación en mi FitBit, que habíamos sincronizado juntos, este mostraba que entre las 2:00 am y las 3:00 am él había quemado más de 500 calorías”, dijo la influencer.

Rápidamente sus fans le brindaron muestras de apoyo, otros tantos bromearon con comprarle un smartwatch a sus parejas e incluso a la misma influencer; asimismo, muchos cuestionaron si en realidad era posible quemar 500 calorías en una hora.