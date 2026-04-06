“Se ve claro cómo él me está poniendo la bolsa": Joven en la CDMX exhibe a policía del Sector Morelos intentando sembrarle droga

Una supuesta revisión en las calles de la colonia Morelos de la CDMX, terminó en la posible implantación de un delito por parte de un policía a un joven foráneo. A través de la cuenta de TikTok de @tubellakofavorito_1, se difundió un material donde se observa la interacción entre un hombre y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). El video denuncia lo siguiente: el ciudadano asegura que el oficial intentó "ponerle" droga para justificar un arresto.

Joven se mostró cooperativo con policía que intentó plantarle droga

En los primeros segundos del video, el joven se muestra cooperativo. Incluso se escucha decir que no tiene problema con la revisión y que él mismo la está autorizando para demostrar que no porta nada ilegal. Sin embargo, el ambiente cambia cuando, según el relato del afectado, el policía del Sector Morelos intenta sacar una bolsa con hierba verde —con características de la marihuana— para hacer parecer que le pertenecía al joven.

"No era mía, carnal": Así respondió el joven ante policías que intentaron arrestarlo en la CDMX

El momento de mayor tensión ocurre cuando el joven se percata de la maniobra del oficial. En la grabación se escucha al usuario repetir: "¡No era mía!". A pesar de los reclamos y de que el teléfono estaba grabando de frente la acción, el uniformado no retrocedió.

El joven, quien mencionó venir de Puebla y tener conocimiento de sus derechos, insistió en que no permitiría que le fabricaran un delito de esa manera.

El historial del joven y su defensa

"Yo ya sé cómo está la movie, jefe, tengo antecedentes penales y por eso no me voy a dejar". Con esto, el joven dejó claro que conocía los procedimientos y que, precisamente por su historial, no estaba dispuesto a permitir que le "sembraran" evidencia falsa.

Ante la insistencia de los oficiales por retenerlo, el joven optó por darse a la fuga para resguardar su libertad y su material grabado.

Joven difunde video de policía de la CDMX sembrando bolsas de droga

El joven difundió el video para que quedara evidencia de que el policía de la CDMX intentó sembrarle droga que no le pertenecía.

La zona de la Hojalatería, en la Morelos, es conocida por ser un punto de constante fricción entre civiles y policías, pero este video ha generado una indignación particular por la desfachatez con la que el elemento actúa frente a la cámara.

🚨 Aclaran video de riña en Metro Universidad que circula en redes sociales.



La @SSC_CDMX informó que el enfrentamiento ocurrió la noche del 23 de marzo, cuando policías detectaron a un joven realizando necesidades en la vía pública y sería presentad ante un juez cívico.



La… pic.twitter.com/oaD7qgYayj — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 25, 2026

¿Hay investigación contra los policías involucrados?

Hasta el momento, las autoridades de la SSC no han emitido un comunicado oficial sobre la situación de los elementos del Sector Morelos captados en este video. Sin embargo, la Dirección General de Asuntos Internos suele abrir carpetas de investigación de oficio ante evidencias tan directas de mala conducta policial.