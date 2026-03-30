¡Andaba de mordelón! Captan a policía de la CDMX recibiendo “mordida"; Asuntos Internos ya lo investiga

¡Los volvieron a balconear! Videos difundidos en redes sociales expusieron a policías de la CDMX. En las imágenes se observa a un policía de la subsecretaría de Tránsito recibiendo lo que parece ser una "mordida" (dinero en efectivo) por parte de un conductor.

La grabación, realizada por un testigo, muestra el intercambio rápido de billetes, una práctica que la ciudadanía identifica como soborno para evitar una infracción o el corralón.

Difunden imágenes de una presunta “mordida” a un oficial de tránsito en calles de la CDMX.



En calles de la Ciudad de México, un automovilista habría entregado dinero en efectivo a un oficial de tránsito.



Hasta ahora, la SSC no se ha pronunciado al respecto.



Con información de… pic.twitter.com/Y3czFu2U4f — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 30, 2026

VIDEO capta a policía de la CDMX recibiendo "mordida"

En el video que circuló en redes sociales, se nota que el automovilista estira la mano para entregarle dinero en efectivo al uniformado. Las acciones de ambos exhiben clarmente la violación al reglamento vial y a los criterios éticos que deberían tener todos los policías.

De inmediato, las cuentas de denuncia ciudadana exigieron una respuesta de las autoridades ante lo que calificaron como un acto de corrupción descarado en plena vía pública.

SSC CDMX comunica que Asuntos Internos ya se encuentra investigando "mordida" a policía

Tras la presión mediática, la Secretaría de Seguridad Ciudadana emitió una tarjeta informativa aclarando que ya tienen conocimiento de los hechos. La Dirección General de Asuntos Internos abrió una carpeta de investigación administrativa de forma inmediata.

Según la dependencia, ya lograron identificar al policía que cometió esta falta y que aparece en la grabación, quien ahora deberá enfrentar las consecuencias de sus actos.

Policía que recibió "mordida" es citado para declarar su versión de los hechos

El agente de tránsito señalado no solo fue identificado, sino que ya recibió un citatorio formal para rendir su declaración sobre lo ocurrido. En este proceso, el policía tendrá que explicar por qué recibió dinero y bajo qué circunstancias ocurrió el encuentro con el automovilista.

La #SSC informa:

En relación a este video que circula en redes sociales se informa que personal de la Dirección General de Asuntos Internos ya inició la carpeta de investigación administrativa interna e identificó al uniformado de Tránsito involucrado, quien ya fue citado a… pic.twitter.com/IZrl6PGSuY — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 30, 2026

¿Qué va a pasar con el policía que fue captado recibiendo "mordida"?

Si la investigación administrativa confirma que el oficial recibió un soborno, el caso podría escalar de una sanción interna a una denuncia ante el Ministerio Público por el delito de cohecho.

Por ahora, se exhorta a la población a seguir utilizando las cámaras de sus celulares para denunciar y exhibir estos abusos, recordando que para que exista la "mordida" se necesitan dos, pero que es responsabilidad del servidor público rechazar cualquier soborno.