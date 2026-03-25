Con audífonos puestos, adolescente no escucha al tren y muere arrollado en Tlalnepantla

Un adolescente de 16 años perdió la vida luego de ser arrollado por un tren en calles de la colonia La Laguna, en Tlalnepantla, Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven caminaba por la zona cuando fue sorprendido por la locomotora. Testigos señalaron que no se percató del paso del tren, presuntamente porque llevaba audífonos puestos. El impacto fue fatal.

¿Cómo ocurrió el accidente de tren en Tlalnepantla?

El hecho ocurrió cuando el menor regresaba a su casa tras salir de trabajar. Al cruzar por las vías, no escuchó la señal de advertencia del tren.

Personas que se encontraban en el lugar dieron aviso a los servicios de emergencia, quienes acudieron de inmediato tras recibir el reporte de una persona lesionada en la zona cercana a la colonia Marina Nacional. Al llegar, los paramédicos confirmaron que el joven ya no contaba con vida debido a la gravedad de las lesiones.

Tras confirmarse el fallecimiento, elementos de seguridad acordonaron la zona para permitir el trabajo de los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Los especialistas realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Familiares reconocen al menor que murió arrollado por un tren

Minutos después del accidente, familiares del adolescente llegaron al sitio y confirmaron su identidad. La madre del joven sufrió una fuerte crisis nerviosa al enterarse de lo ocurrido y se recostó junto al cuerpo, minutos después fue atendida por los paramédicos.

Aunque serán las autoridades quienes determinen las causas exactas, lo que queda claro, es que el uso de audífonos al caminar en la vía pública puede representar un riesgo fatal.

No escuchar señales de alerta, como el paso de un tren o el claxon de vehículos, puede reducir la capacidad de reacción y aumentar el riesgo de accidentes graves.

