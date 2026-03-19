¡Tragedia en Aguascalientes! Descarrilamiento de tren deja una víctima y varios heridos

La ruta hacia el norte volvió a cobrar un alto costo luego de que un tren que cruzaba por Aguascalientes se salió de las vías, dejando un saldo preliminar de una persona muerta y al menos seis lesionadas. El accidente movilizó a cuerpos de emergencia que aún trabajan en el sitio, mientras la incertidumbre persiste sobre el número real de víctimas.

Accidente de tren en Aguascalientes, ¿qué pasó en las vías?

De acuerdo con los primeros reportes, quienes viajaban en los vagones eran migrantes, presuntamente originarios de Honduras, que habían iniciado su trayecto desde Irapuato con la intención de avanzar hacia la frontera norte. Como ocurre en muchos casos, el tren representaba una alternativa para continuar su camino, aunque implicara riesgos constantes.

Entre las personas heridas, una se encuentra en estado crítico; los demás lesionados presentan diversas heridas y fueron atendidos por paramédicos en el lugar o trasladados a hospitales cercanos.

#Aguascalientes | Vandalismo provoca descarrilamiento de tren en San Francisco de los Romo

El aparatoso accidente resultó con una persona fallecida de origen hondureño y 6 lesionados salvadoreños, quienes fueron trasladados al hospital, según Eduardo Muñoz, titular de PCM. pic.twitter.com/LOU5FjAqhX — AguascalientesHoy (@agshoy1) March 19, 2026

El tren de carga que transportaba carbón había partido desde el municipio de San Francisco de los Romo, específicamente desde los patios de maniobra ubicados en la comunidad de Chicalote. Su destino final era el estado de Coahuila, a donde debía entregar el mineral.

El recorrido transcurría sin contratiempos hasta que, a pocos kilómetros de su punto de salida, la situación cambió de forma abrupta.

VIDEO: El momento del accidente de tren en Aguascalientes

Reportes locales señalan que el incidente ocurrió alrededor de las 11:20 horas, el ferrocarril se salió de las vías justo frente al restaurante Estación Agrosutti. El estruendo y la escena provocaron momentos de pánico entre quienes se encontraban en el lugar.

Clientes y trabajadores reaccionaron de inmediato: algunos abandonaron sus mesas, otros buscaron resguardarse, todos intentando alejarse del punto del percance.

El incidente no solo dejó el susto entre los presentes. Parte de la estructura del establecimiento resultó afectada, luego de que uno de los vagones impactara contra una de sus bardas laterales, provocando daños visibles en la construcción.

Área donde fue el accidente permanece bajo resguardo

El área permanece bajo resguardo mientras continúan las maniobras de rescate. En el operativo participan distintas corporaciones, que coordinan esfuerzos para remover escombros, localizar posibles sobrevivientes y brindar atención médica.

Las labores avanzan con cautela debido a las condiciones en las que quedaron los vagones tras el descarrilamiento. La prioridad, por ahora, es descartar que haya más personas atrapadas y estabilizar a quienes resultaron heridos.