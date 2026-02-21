Choque de trenes de Ferromex en Nogales, Sonora deja varios lesionados

Un fuerte choque de trenes se registró la noche de este viernes en Nogales, Sonora luego de que dos locomotoras de la empresa Ferromex se impactaran de frente a la altura del kilómetro 21.

El impacto provocó una inmediata movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de los tres niveles de gobierno, quienes acudieron para atender a las personas lesionadas y asegurar el área.

¿Cómo ocurrió el choque entre los trenes en Nogales, Sonora?

De acuerdo con información preliminar, una de las locomotoras realizaba maniobras cuando otra unidad que circulaba en sentido contrario terminó impactándola de frente. Hasta el momento, no se han determinado las causas oficiales del accidente.

El choque generó daños visibles en las máquinas y encendió las alertas por posibles riesgos en la zona, por lo que el perímetro fue acordonado para permitir el trabajo de los equipos de rescate.

Lesionados del choque de trenes en Sonora reciben atención en el lugar

La Coordinación Estatal de Protección Civil Sonora informó que las personas lesionadas están siendo atendidas por paramédicos y personal médico en el sitio del accidente. De acuerdo con reportes preliminares serían 5 los heridos tras el choque de trenes.

Elementos del Cuerpo de Bomberos y distintas corporaciones también participan en las labores para descartar riesgos adicionales, como fugas o daños estructurales que pudieran complicar la situación.

Información en desarrollo...

