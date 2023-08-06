VIDEO: Joven que tuvo sexo en teleférico de Ecuador rompe el silencio en TikTok

La joven que se volvió viral por tener sexo en una cabina del teleférico de Ecuador, compartió un video a través de su cuenta de TikTok para pedir a la gente que la respete y que le “bajen al hate”.

En el clip que Tatiana, de 18 años de edad, compartió en su red social aseguró que ella es la protagonista del video sexual que se volvió viral en redes sociales aunque muchos se están haciendo pasar por ella.

“Yo soy la chica que se viralizó del video que ustedes ya saben, estoy haciendo este video para decirles que hay harta gente que se está haciendo pasar por mí”.

También aprovechó para pedir a la gente respeto para ella y que le bajaran al hate, especialmente por su familia, ya que tanto a ella como a sus seres queridos les está afectando la situación.

“También quisiera pedir que bajen un poquito el hate y en los comentarios haya un poquito de más respeto, a mí me está afectando toda esta situación. Tengo familiares y conocidos también”.

Finalmente, confirmó que esa es su cuenta de TikTok y responderá todos los mensajes que le envíen siempre y cuando sean con respeto.

“Esta es mi cuenta oficial, por eso hice este video para decir esta es mi cuenta y esta soy yo. En cualquier comentario mientras sea con respeto yo les estaré contestando", dijo la joven.

Pareja es captada teniendo relaciones sexuales en el teleférico de Ecuador

Tatiana y su pareja se volvieron virales en redes sociales luego de que un video que circuló en donde aparecían los dos teniendo relaciones sexuales en una cabina del teleférico de Ecuador.

Tras ello, autoridades ecuatorianas destituyeron al trabajador que difundió las imágenes debido a que cometió un delito, mientras que los jóvenes solo cometieron una falta moral.