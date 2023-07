Continúa la polémica en uno de los más recientes escándalos registrados en el teleférico de Ecuador, en donde una pareja fue captada en video mientras mantiene relaciones sexuales a bordo del transporte público. Los trabajadores, que se presume estuvieron involucrados en la difusión del video sexual registrado en el teleférico de Guayaquil, ya fueron despedidos.

A través de un comunicado, el Consorcio Aerosuspendido Guayaquil, informó acerca del despido de los trabajadores involucrados, además de que rechazó los actos ocurridos al interior de sus instalaciones. La empresa señaló que: “rechaza profundamente que en nuestras instalaciones se hayan realizado actos que atenten contra la moral y las buenas costumbres, así como la difusión del material audiovisual que circuló de manera masiva”.

Respecto del personal del teleférico que estuvo involucrado en difundir el video sexualde la pareja, la empresa agregó que este acto se trata de un hecho aislado que “no debe afectar la operación comercial de este medio de transporte. Como responsables de la operación del sistema, de manera inmediata se activaron todos los protocolos internos y se tomaron las medidas administrativas contra el personal involucrado, que ya no forma parte del consorcio a raíz del incidente”.

¿Qué pasó con la pareja que tuvo relaciones sexuales en el teleférico de Guayaquil?

Uno de los protagonistas del video sexual en el teleférico de Guayaquil en Ecuador, rompió su silencio. La mujer que fue captada manteniendo intimidad a bordo de una cabina del teleférico de Ecuador, solicitó que se detenga la serie de comentarios que ha recibido en los últimos días.

Mediante una publicación a través de TikTok, la joven involucrada en el video sexual señaló que: “Tuve que cerrar mis cuentas de Facebook, pero luego me llené de fuerzas y mucho valor. No hay que darse por vencidos, porque hoy me pasó a mí y mañana quién sabe a quien”. Además de reprochar a los usuarios de las redes sociales que la “tacharon de manera irresponsable”, hasta les advirtió que: “Tendrán que rendir cuentas a las leyes e ir a juicios penales”.

De hecho aprovechó para hacer un llamado para que las internautas no la suplanten en las redes sociales, además de que no efectúen noticias falsas. En una publicación efectuada por el diario ecuatoriano, Extra, la mujer sentenció: “Gracias a las personas que me han brindado su apoyo total en todo este proceso que no ha sido fácil para mí y para mis familiares”.

¿Cuántos años de prisión podría enfrentar el trabajador que difundió el video del teleférico en Ecuador?

El video sexual de la pareja que mantiene relaciones sexuales en el teleférico de Guayaquil ha desatado un debate acerca de si su difusión constituye o no un delito. Expertos en materia penal señalan que la grabación del video como tal no significa un delito porque es parte de un sistema de seguridad del sistema público del transporte. Sin embargo, la persona que editó el video sexual y que además los publicó en las redes sociales sí podría enfrentar a la Justicia.

El artículo 178 del Código Orgánico Integral Penal de Ecuador señala que: “será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años quien revele o divulgue a terceros contenido digital, mensajes, correos, imágenes, audios o vídeos o cualquier otro contenido íntimo de carácter sexual de una persona en contra de su voluntad”. En el caso de que se determine que él o los operadores del sistema de transporte público manipularon la información, podrían enfrentar una demanda.

Respecto los protagonistas del video sexual en el telefércio de Ecuador, no pueden ser sancionados de ninguna manera debido a que no es delito mantener relaciones sexuales en un lugar público. De hecho en el Código Penal anterior de Ecuador, sí era una infracción, sin embargo esto fue derogado desde el año 2014.