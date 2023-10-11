Joven sufre descarga eléctrica al conectar una extensión en Torreón; termina hospitalizada

Una mujer de 21 años recibió una descarga eléctrica y quedó inconsciente por cinco 5 minutos luego de intentar conectar una bomba de agua al medidor de la luz; la joven terminó internada en un hospital de Torreón, Coahuila.

Los hechos ocurrieron al interior de la privada Bonsai, en la colonia Campo Nuevo Zaragoza, cuando la mujer manipulaba los cables para activar la bomba y poder contar con agua, pero no se percató que estaba descalza y al iniciar la conexión recibió la fuerte descarga.

Una vez que se percató del impacto de la corriente logró soltar la conexión y en ese momento cayó al suelo, sitio en el que permaneció inconsciente durante cinco minutos hasta que vecinos y familiares se comunicaron con paramédicos para que atendieran a la mujer.

Ingresan a hospital a mujer por recibir descarga eléctrica

Personal de Protección Civil, así como paramédicos acudieron al sitio para confirmar los hechos y se percataron que la mujer inició el incidente al intentar conectar la bomba de agua. La fuerte descarga le provocó lesiones menores por lo que rápidamente fue trasladada al Hospital General de Torreón para recibir valoración médica.

Hasta el momento, la joven de tan sólo 21 años es reportada como estable, mientras tanto, técnicos acudieron a inspeccionar las conexiones de la vivienda ubicada en la colonia Campo Nuevo Zaragoza para determinar si existían más riesgos.

El personal que acudió al sitio recomendó tomar medidas al intentar conectar dispositivos como una bomba de agua, esto para evitar que una descarga eléctrica pueda terminar en una desgracia como ha ocurrido en otros lugares por la falta de cuidado o imprudencia.

Hombre muere al recibir descarga mientras lavaba automóvil

Una semana antes, en Matamoros, Tamaulipas, un hombre murió al recibir una descarga eléctrica cuando lavaba su vehículo al interior de una cochera.

Autoridades confirmaron que el sujeto, identificado como Guillermo “N”, de 48 años de edad, murió debido al impacto que recibió tras un fallo en la instalación hidráulica del domicilio.