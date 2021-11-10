Jóvenes hacen pasar plantas de marihuana por árboles de navidad

A mitad de noviembre comienza a sentirse el espíritu navideño, o eso pensaron los habitantes del sector de Fontanar, en la localidad de Suba, Bogotá, al ver que un par de jóvenes transportaban lo que parecían dos árboles de navidad, sin embargo, en realidad se trataba de dos enormes plantas de marihuana.

De acuerdo con medios locales, los vecinos del lugar estaban intrigados al ver a los jóvenes con los supuestos árboles de navidad, y aunque las personas creyeron en un principio que solo los llevaban para decorarlos, a otros habitantes se les hizo sospechoso.

Algunos vecinos señalaron que la forma de los “árboles de navidad” los hizo dudar sobre lo que realmente eran los arbustos, por lo que decidieron llamar a los Comandos de Atención Inmediata (CAI) de Fontanar para que las autoridades verificaran si en realidad se trataba de un árbol decorativo para las fiestas decembrinas.

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Árboles de navidad resultan ser plantas de marihuana

Cuando los jóvenes notaron la presencia de las autoridades, ambos huyeron del lugar y dejaron abandonados los supuestos árboles de navidad. Para sorpresa de todos, las sospechas de los incrédulos resultaron ciertas y los arbustos realmente eran matas de marihuana.

Después de que la policía corroboró que las plantaciones eran de marihuana la CAI incautó las dos matas y las clasificaron como estupefacientes. Asimismo, las autoridades informaron que los dos jóvenes que tenían las plantas son buscados por las autoridades para esclarecer lo sucedido.

Uso legal de marihuana en Colombia

Colombia legalizó el uso de la marihuana medicinal en 2016; sin embargo, el país no ha dado luz verde para su uso recreativo, y tras un largo debate en la Cámara de representantes, el 3 de noviembre del 2020 la propuesta fue archivada.

El presidente de Colombia, Iván Duque, siempre ha asegurado que está a favor del uso medicinal de la marihuana, incluso también defiende la producción de otros bienes derivados de la planta, como la producción de alimentos o la elaboración de cosméticos, pero no acepta que se utilice con fines recreativos.

