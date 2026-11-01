Jóvenes se intoxican con alcohol adulterado durante fiesta de Halloween en Chiapas

Una fiesta de disfraces por motivo de Halloween terminó en una emergencia durante este sábado 31 de octubre, cuando varios menores de edad presentaron síntomas de intoxicación en Tapachula, Chiapas.

De acuerdo con primeros reportes, los menores presentaban síntomas de intoxicación por el consumo excesivo de bebidas alcohólicas durante una fiesta realizada en el conocido Club Campestre.

Jóvenes se intoxicaron con presunto alcohol adulterado en Tapachula, Chiapas

A través de grupos de WhatsApp y otras redes sociales comenzaron a circular fotografías y videos que mostraban a varios menores de edad tirados en distintas áreas del lugar, algunos en el estacionamiento y otros cerca de la entrada principal.

Gracias a una llamada al 911, paramédicos acudieron para valorar a los jóvenes y brindarles atención médica de inmediato.

De acuerdo con los primeros reportes, los síntomas estarían relacionados con una intoxicación por ingesta de alcohol, aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente cuál fue la sustancia que causó el accidente.

Mientras algunas versiones hablan de alrededor de 50 personas intoxicadas, otros reportes mencionan entre 20 y 25 jóvenes que habrían requerido atención médica.

También trascendió que algunos fueron trasladados a hospitales y otros quedaron bajo el cuidado de sus familiares.

¿Qué se sabe de la fiesta de Halloween en Tapachula?

En redes sociales ha circulado la versión de que el evento fue promocionado a través de la plataforma de TikTok, donde supuestos influencers invitaban a los menores a la primera fiesta de Halloween dle lugar.

Ante la emergencia, familiares de los jóvenes fueron localizados y avisados de lo sucedido, por lo que varios padres de familia acudieron al Club Campestre para conocer el estado de salud de sus hijos y retirarlos del lugar.

Hasta el momento, el Gobierno de Tapachula no ha dado a conocer un informe que precise el número definitivo de personas afectadas, las causas exactas de la intoxicación o si existe alguna responsabilidad legal por parte de los organizadores y administradores del Club Campestre.