¡Ni la política los une tanto! Proponen premiar a Juan Gabriel con la medalla Belisario Domínguez

Juan Gabriel logró algo que pocas figuras públicas pueden presumir: reunir a mexicanos de todos los sectores alrededor de sus canciones; desde quienes cantaban a todo pulmón en sus conciertos hasta quienes encontraban en sus letras una forma de contar sus propias historias, el Divo de Juárez se convirtió en un símbolo de la música popular mexicana. Ahora, su legado podría llegar hasta el Senado de la República.

El presidente de la Cámara alta, Higinio Martínez, propuso entregar de manera póstuma la Medalla de Honor Belisario Domínguez a Juan Gabriel, al considerar que el cantante consiguió unir a personas de distintas clases sociales y posturas políticas a través de su música.

La propuesta tiene un ingrediente que va más allá de los homenajes habituales a las grandes figuras del espectáculo: el legislador puso sobre la mesa la capacidad del intérprete de Amor eterno para reunir a los llamados fifís y chairos, ricos y pobres, sin importar sus diferencias.

¿Juan Gabriel merece la Medalla Belisario Domínguez? El presidente del Senado, @higinio_mtz , propuso otorgar el reconocimiento post mortem al Divo de Juárez. Argumentó que el cantante logró reunir en sus conciertos a personas de todas las clases sociales, sin distinciones políticas ni económicas. Vía @seguragmf — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 19, 2026

Juan Gabriel, un ícono que trasciende las diferencias políticas

La propuesta de Higinio Martínez coloca en el centro una característica que explica buena parte de la permanencia de Juan Gabriel en la cultura mexicana: su música llegó a públicos muy distintos y construyó una conexión que no dependía de la edad, la posición económica o la ideología.

El Divo de Juárez fue mucho más que un cantante de éxitos. Su estilo, sus interpretaciones y su manera de dominar el escenario lo convirtieron en una figura reconocible para distintas generaciones. Sus canciones acompañaron desamores, despedidas, celebraciones familiares y noches de karaoke en las que, probablemente, más de uno terminó cantando con una intensidad que no sabía que tenía.

Por eso, el argumento del senador apunta a una dimensión popular de su legado. En un país donde las diferencias políticas suelen marcar la conversación pública, Juan Gabriel representa un punto de encuentro en el que las canciones pueden pesar más que las etiquetas.

¿Qué es la Medalla Belisario Domínguez?

La Medalla de Honor Belisario Domínguez es una de las distinciones más importantes que entrega el Senado mexicano. Fue creada para reconocer a personas mexicanas que se han distinguido por su ciencia o virtud en grado eminente, como servidores de la patria o de la humanidad.

La propuesta de otorgársela a Juan Gabriel abriría la discusión sobre el alcance de este reconocimiento y la manera en que la contribución cultural de un artista puede ser valorada desde el ámbito legislativo.

La iniciativa de Higinio Martínez no significa que la medalla ya haya sido concedida. Su eventual entrega dependerá del procedimiento correspondiente en el Senado.

Higinio Martínez también pone la mira en el IMSS

En otro tema, el presidente del Senado señaló que existe la posibilidad de citar a comparecer al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, para que explique la crisis y las problemáticas que enfrenta la institución.

Martínez precisó que esta comparecencia no estaba contemplada originalmente, pero podría incorporarse ante la necesidad de conocer la situación del organismo de salud.

La eventual presentación de Robledo ante los legisladores permitiría abordar los cuestionamientos sobre el funcionamiento del IMSS, aunque todavía no se ha confirmado que la comparecencia vaya a realizarse.