El historiador Juan Miguel Zunzunegui revela las claves de “Malinche, el Musical” y la construcción del mestizaje en México

En una conversación con Azteca Noticias, el reconocido historiador, académico y escritor mexicano Juan Miguel Zunzunegui profundiza en la relevancia cultural y el rigor histórico que sostienen a Malinche, el Musical, la colosal producción escénica ideada por el compositor español Nacho Cano.

Zunzunegui, quien colabora estrechamente con el equipo creativo para contextualizar el choque y la fusión entre la civilización indígena y la española, destaca cómo el espectáculo aborda el nacimiento del mestizaje no desde el resentimiento o el conflicto, sino como el hito que dio origen a la identidad mexicana contemporánea.

El especialista lleva su pasión por la divulgación histórica directamente a las tablas al participar de manera especial en la obra interpretando a Jerónimo de Aguilar, el célebre fraile y náufrago español que sirvió como pieza clave de traducción en los primeros encuentros del siglo XVI.