El historiador Juan Miguel Zunzunegui revela las claves de “Malinche, el Musical” y la construcción del mestizaje en México
En entrevista, el historiador Juan Miguel Zunzunegui analiza el rigor histórico de “Malinche, el Musical”, la gran obra de Nacho Cano en Frontón México.
En una conversación con Azteca Noticias, el reconocido historiador, académico y escritor mexicano Juan Miguel Zunzunegui profundiza en la relevancia cultural y el rigor histórico que sostienen a Malinche, el Musical, la colosal producción escénica ideada por el compositor español Nacho Cano.
Zunzunegui, quien colabora estrechamente con el equipo creativo para contextualizar el choque y la fusión entre la civilización indígena y la española, destaca cómo el espectáculo aborda el nacimiento del mestizaje no desde el resentimiento o el conflicto, sino como el hito que dio origen a la identidad mexicana contemporánea.
El especialista lleva su pasión por la divulgación histórica directamente a las tablas al participar de manera especial en la obra interpretando a Jerónimo de Aguilar, el célebre fraile y náufrago español que sirvió como pieza clave de traducción en los primeros encuentros del siglo XVI.