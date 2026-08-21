  • Cerrar Sesión
tva (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Adriana Juárez Miranda

Reportero

Periodista digital desde 2016, tengo vasta experiencia en el ramo de la comunicación y mi objetivo siempre ha sido informar de manera imparcial, concisa y veraz. Egresada de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, en adn Noticias escribo para ti sobre tecnología, salud y ciencia, para juntos conocer el camino hacia una mejor calidad de vida. Soy una periodista apasionada por su carrera y amante de los gadgets. Ganadora el premio ESET al Periodismo en Seguridad Informática a nivel regional en el 2023. Lee mis mejores contenidos: La NASA capta la temida “Tormenta Duo”, fenómeno que agita el Pacífico y se dirige a México Samsung Galaxy S26 lanza la pantalla más avanzada; características de la tecnología Dynamic AMOLED 2X Las tres funciones que debes desactivar en tu celular al salir para evitar ciberataques.
image (2).png

Adriana Juárez Miranda