Juan Toscano a Lakers, el mexicano Campeón NBA jugará con LeBron James

El mexicano Campeón NBA, Juan Toscano Anderson, se convertiría en jugador de los Angeles Lakers por lo que tendría de compañero a "El Rey", LeBron James.

El "alero mexicano" no logró un acuerdo para la extensión de su contrato con los Golden State Warriors, flamantes campeones de la NBA.

Juan Toscano Anderson se convirtió en agente libre, luego de que lo logró un acuerdo con el equipo Campeón de la NBA, los Golden State Warriors, hecho que se veía venir luego de que el equipo de "la bahía" seleccionó a tres jugadores que se desempeñan en la misma posición del mexicano Campeón NBA, durante la más reciente edición del Draft.

Con el comienzo de su agencia libre y de cara a la temporada "2022-2023" de la National Basketball Association (NBA), Juan Toscano estaba en busca de equipo pero conforme a fuentes de ESPN, el mexicano y exjugador de "Fuerza Regia" firmaría con los Angeles Lakers por un año.

Always a champ and always doing it for Oakland…good luck my guy Juan T pic.twitter.com/thUW4OGyDi — Stephen Curry (@StephenCurry30) July 1, 2022

Mexicano Campeón NBA, Juan Toscano, jugaría con los 2 mejores jugadores de la época

El movimiento del mexicano Campeón NBA, se encontraría entre los más destacados luego de que los Golden State Warriors conquistarán el título de la NBA y de la decepcionante temporada de los Lakers a pesar de contar con figuras como Russell Westbrook, Carmelo Anthony y por su puesto "El rey", LeBron James.

But with all that said, I’m extremely excited to be a Laker. New opportunities, new chapter of my life. The story is still being written! — Juan Toscano Anderson (@juanonjuan10) July 1, 2022

Juan Toscano-Anderson, tenía un salario de 2.1 millones de dólares, que declinaron los Golden State Warriors debido a que se proyectó que se encontrarían a más de 82 millones de dólares por encima del tope salarial. Anticipando que otros equipos de la NBA le ofrecerían más dinero, los Warriors no activaron la oferta calificada, por lo que el mexicano Campeón NBA, entró a la agencia libre.

Juan Toscano, compañero de LeBron James en los Lakers

A su llegada con los Lakers de Los Angeles, el basquetbolista "mexicano" Juan Toscano-Anderson, podría compartir la duela con "El Rey" LeBron James, considerado como uno de los mejores jugadores de baloncesto del mundo y de la historia.