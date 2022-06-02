Jubileo de platino de la Reina Isabel inicia con desfile de Londres

El desfile de Londres marca el inicio de cuatro días de fiesta por el jubileo de platino de la Reina Isabel, con el que se celebran los 70 años en el trono británico de la monarca más longeva de Reino Unido.

Miles de simpatizantes se reunieron frente al Palacio de Buckingham y llenaron las calles de Londres para disfrutar del desfile, mientras vitoreaban y ondeaban banderas de Reino Unido.

Desde el balcón del Palacio de Buckingham, la Reina Isabel II, el príncipe Carlos y otros miembros de la realeza disfrutaron del desfile y observaron un vuelo de aviones modernos e históricos de la Royal Air Force.

Across all corners of the UK, Gun Salutes have been fired to mark the #PlatinumJubilee . pic.twitter.com/mIx9c755k3 — The Royal Family (@RoyalFamily) June 2, 2022

Con el desfile se inician las celebraciones de dos acontecimientos importantes para Reino Unido, el cumpleaños 96 de la Reina Isabel y el 70 aniversario de su coronación, que ocurrió en febrero de 1952, tras la muerte de su padre Jorge VI.

|Reuters

Las celebraciones comenzaron este jueves con Trooping the Colour, un desfile militar en el centro de Londres que se lleva a cabo anualmente para conmemorar el cumpleaños oficial de la reina, donde mil 500 soldados marcharon al ritmo de música militar con uniformes ceremoniales de túnicas escarlata y sombreros de piel de oso.

El príncipe Louis se roba el desfile de jubileo de platino de la Reina Isabel

El príncipe Louis, hijo menor del príncipe William y Kate Middleton, se robó la atención de los asistentes al desfile de Londres, por una serie de caras graciosas que hizo y por platicar con su bisabuela a pesar de que su mamá le llamó la atención en varias ocasiones.

The Queen has a conversation with four-year-old Prince Louis.#PlatinumJubilee pic.twitter.com/jFdXR3dCTU — Royal Central (@RoyalCentral) June 2, 2022

En algunas imágenes se vio al príncipe Louis dejando la compostura a un lado mientras se tapaba los oídos y gritaba al momento que los aviones pasaban sobre el Palacio de Buckingham.

En otras imágenes se vio al pequeño llamando la atención de su abuela, la Reina Isabel, para platicar con ella, pues Kate Middleton aseguró que tiene una buena relación la soberana con sus bisnietos.

El niño de cuatro años siguió jugando en el balcón del Palacio durante todo el desfile, a pesar de los regaños de su mamá.