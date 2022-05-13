La Reina Isabel aparece en público después de dos meses

Después de dos meses, la Reina Isabel II apareció en público y asistió a un espectáculo de caballos cerca de su casa, luego de que a principios de la semana se vio obligada a faltar a la tradicional apertura formal en el parlamento.

De acuerdo con el Palacio de Buckingham, debido a “problemas de movilidad episódicos” la monarca de 96 años no pudo asistir a la gran ceremonia en el parlamento, que se realizó el pasado 12 de mayo.

No obstante, este viernes se le vio en la competencia de caballos en el Royal Windsor Horse Show, que se llevó a cabo en los terrenos privados de su castillo. La Reina Isabel II fue fotografiada sonriendo en el asiento del pasajero delantero de su automóvil Range Rover.

Después se le vio en las gradas, donde el público la recibió entre aplausos mientras caminaba con ayuda de un bastón para sentarse en su lugar y disfrutar de las carreras de un evento que comenzó el jueves y se prolongará por cuatro días.

|Reuters

Los eventos incluyen “A Gallop Through History”, que presenta más de 500 caballos y mil artistas y está diseñado como un tributo a los 70 años de la Reina Isabel.

El final se llevará a cabo el domingo 15 de mayo, y se espera que la monarca de Gran Bretaña asista junto con los actores Tom Cruise y Helen Mirren entre otras estrellas británicas e internacionales que participarán. También podrían acudir los bisnietos de la Reina Isabel.

Estos eventos son la antesala de las celebraciones para conmemorar su Jubileo de Platino, que culminará con cuatro días de eventos nacionales a partir del 2 de junio.

La Reina Isabel no aparecía en público

Desde octubre pasado, cuando la Reina Isabel pasó una noche en el hospital por condiciones médicas no especificadas, la monarca limitó sus apariciones en público, por recomendaciones médicas, que le pedían descansar.

Desde entonces realizó sus funciones de forma remota o en personas pero en su casa, en el Castillo de Windsor.

