¡Cae uno más en Juchitán! Detienen a excomisionado de la Policía Municipal por presuntos vínculos con “Los Cromos”

La captura del alcalde de Juchitán, Oaxaca, Miguel Sánchez Altamirano, alias “Quetu”, abrió una nueva etapa en el operativo desplegado en el Istmo de Tehuantepec; un día después, la Fiscalía de Oaxaca informó la detención de un excomisionado de la Policía Municipal de Juchitán, señalado por su probable responsabilidad en delitos contra la investigación y seguridad del Estado.

El exfuncionario, identificado con las iniciales J.K.M.S. , fue detenido este 24 de septiembre por su presunta participación en una red de protección al grupo conocido como "Los Cromos", señalado como brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región; con esta captura ya suman tres personas detenidas durante el operativo.

La captura del alcalde abrió la primera fase del operativo

El 23 de septiembre fueron detenidos e l presidente municipal de Juchitán, identificado como M.S.A., alias “Quetu”, y C.A.P.L., conocido como "La Parka"; ambos fueron aprehendidos por órdenes relacionadas con extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.

De acuerdo con las investigaciones, el alcalde estaría relacionado con una estructura criminal presuntamente dedicada a la extorsión, cobro de piso a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidios; también se investigan posibles esquemas de protección que habrían facilitado las operaciones de integrantes de grupos delictivos.

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Detienen a excomisionado de la Policía Municipal

Como parte de la segunda etapa del operativo conjunto, la Unidad de Fuerza de Acción Estratégica de la Fiscalía de Oaxaca ejecutó una orden de aprehensión contra J.K.M.S. , quien anteriormente se desempeñó como comisionado de la Policía Municipal de Juchitán.

La investigación señala que el exmando habría brindado protección a "Los Cromos"; por ello enfrenta un señalamiento por su probable responsabilidad en delitos contra la investigación y seguridad del Estado.

Las autoridades mantienen el operativo en Juchitán para esclarecer responsabilidades y avanzar contra la presunta red de complicidad criminal.