Por ataques entre judíos y árabes “estamos lidiando con una guerra civil": Rivlin

En medio de los ataques entre Israel y el grupo Hamas, intensificados en los últimos días, hay otro estallido de violencia en territorio israelí en el que participan judíos y árabes, lo que el presidente de ese país llamó una guerra civil.

Reuven Rivlin, presidente de Israel, aseguró que está preocupado por la violencia que vive su país e hizo un llamado para que todos los líderes religiosos y los ciudadanos pongan fin a los ataques, intentos de linchamiento y quema de vehículos.

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“Estamos lidiando con una guerra civil entre nosotros sin ningún motivo. Por favor, detengan esta locura. Se los ruego, este país nos pertenece a todos, absténganse”, pidió Rivlin.

Por su parte, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, aseguró que en Israel la anarquía es intolerable, por lo que nada justifica los linchamientos entre judíos y árabes que se han registrado en varias ciudades.

¿Por qué se considera que Israel vive una guerra civil entre judíos y árabes?

De acuerdo con medios internacionales, los enfrentamientos más graves ocurrieron en Bat Yam, una ciudad cercana a Tel Aviv, donde un conductor árabe fue atacado por un grupo de judíos, quienes lo sacaron de su vehículo y lo golperon hasta dejarlo inconsciente.

Al norte de Israel, en la ciudad costera de Acre, un grupo de árabes golpearon y lanzaron piedras a un judío, en un intento de linchamiento, por lo que el hombre terminó inconsciente en el piso.

Mientras que en Umm al-Fahm y Tamra, dos ciudades ubicadas al norte de Israel, un grupo de árabes atacó a puñaladas a un policía y un ciudadano judío. En Jerusalén, un hombre árabe fue herido por varios judíos con un cuchillo mientras se encontraba en el mercado de Mahane Yehuda.

Sobre estos hechos descritos por el presidente de Israel como una guerra civil, Aida Touma-Suleiman, legisladora israelí, declaró que es preocupante y que no hay manera de salir de las casas, por la violencia que se vive en las calles de varias ciudades israelíes.

“Estamos muy preocupados por este recrudecimiento de la violencia. Estoy encerrada en mi casa y no hay manera de salir, el gas lacrimógeno llena las casas y la situación es insegura. Hay diferentes ataques contra diferentes ciudadanos judíos y árabes”, dijo Touma-Suleiman a un medio internacional.

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