Notas
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“Arriba del ring lo doy todo”: Así se preparó Marco Verde para ser campeón mundial de Box
¡Puños de acero! Marco Verde representa a México en la categoría de boxeo mundial; conoce la historia y pasión por el deporte del luchador que nunca se rinde.
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¿No es tan buena la dictadura? 7 atletas de Cuba escapan después de los Juegos Panamericanos 2023
Seis jugadoras del equipo de hockey y un velocista originarios de Cuba escaparon después de su actuación en los Juegos Panamericanos 2023 en Santiago de Chile.
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¡Histórico! Selección Femenil de Futbol ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos
La Selección Femenil de Futbol se colgó la medalla tras vencer a Chile, equipo que no logró remontar el 1-0, marcador que prevaleció desde el primer tiempo.
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Selección Nacional de Natación Artística obtiene medalla de oro y boleto para París 2024
Al ritmo de “Don’t Stop me Now” de Queen, la Selección Nacional de Natación Artística obtuvo un mayor puntaje que Estados Unidos e irán a los Juegos Olímpicos en París 2024.
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Juegos Panamericanos: ¿Cómo va México y en qué deportes ya tiene pase a París 2024?
Se disputan los Juegos Panamericanos 2023 y México va con un buen paso en el medallero. Consulta aquí cuántas preseas lleva y el escenario rumbo a París 2024.
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Juegos Panamericanos 2023: ¿Cuánto ganarán los deportistas mexicanos por medalla en Santiago?
Los deportistas mexicanos que más destaquen en los Juegos Panamericanos 2023, podrían recibir un pase directo a los Juegos Olímpicos de París 2024.